Superlega Serie A1 Volley Maschile, il regista della Sir Giannelli presenta la gara con il Taranto: "Crescere e portare a casa punti"

Ultime rifiniture al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia. Allenamento nel primo pomeriggio a Pian di Massiano per i Block Devils che domattina partiranno alla volta della Puglia per affrontare mercoledì sera, con fischio d’inizio al PalaMazzola alle ore 20:30, la Gioiella Prisma Taranto, incontro valido per la quarta giornata di Superlega. Match importante per Nikola Grbic ed i sui ragazzi chiamati ad un pronto riscatto dopo la Supercoppa per mantenere l’imbattibilità in campionato.

Presenta il match di Taranto il regista bianconero Simone Giannelli: “In questi dieci giorni successivi alla Supercoppa abbiamo analizzato le cose che non sono andate bene, le abbiamo portate in palestra cercando di migliorarle giorno dopo giorno. La squadra sta lavorando, ci sta mettendo grande impegno, sappiamo che ovviamente c’è da crescere tanto. Ora ci attende la trasferta di Taranto, una partita importante per noi ed una partita da prendere con le pinze come tutte del resto perché ormai in Superlega giocano tutti bene".

"Taranto ha dei giocatori - ha concluso - che possono fare la differenza per cui dovremo essere attenti, concentrati sul nostro stile di gioco e su come stare in campo, dovremo pensare a fare al meglio nella nostra metà campo e mettere sul taraflex la nostra miglior pallavolo. Poi è chiaro che ogni gara ha la sua storia e, con l’andare del match, vedremo cosa ci sarà da fare. L’obiettivo? In questa fase del campionato mettere punti in cascina è importante, sfruttare ogni partita per crescere è ancora più importante. Sono due obiettivi che abbiamo e li andremo a cercare a Taranto”.