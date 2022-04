Volley Superlega, semifinale scudetto Perugia-Modena: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Si alzano i giri a Pian di Massiano per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi che ospitano domani sera la formazione di coach Giani per il primo atto della serie che mette in palio un posto in finale. Perugia in campo per far valere il fattore campo e per partire con il piede giusto, Modena in formazione tipo. Fischio d’inizio alle ore 20.30