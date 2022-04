Volley Superlega, semifinale scudetto: gara 2 Modena-Perugia, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Nuovo round. Pasqua in campo per la Sir Safety Conad Perugia. Si gioca domani gara 2 di semifinale playoff con i Block Devils si scena al PalaPanini di Modena per il secondo atto della serie che assegna un posto in finale scudetto. Fischio d’inizio alle 18, Modena avanti 1 a 0 nella serie in virtù della vittoria di mercoledì al PalaBarton in gara 1.

Partono oggi pomeriggio i bianconeri alla volta dell’Emilia per andare a caccia del punto che riequilibrerebbe la serie.

PRECEDENTI

EX DELLA PARTITA

DOVE VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI