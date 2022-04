Volley Superlega, semifinale playoff: Perugia mette nel mirino Modena

Il sogno Champions torna nel cassetto. La Sir Safety Conad Perugia rimette gli occhi sulla Superlega per l'obiettivo scudetto. Mercoledì 13 aprile al PalaBarton andrà in scena l’inizio della serie di semifinale playoff contro Modena. Serie al meglio delle cinque, con in palio un posto in finale scudetto.

"Una serie che si preannuncia lunga e combattuta (come dimostrano i due precedenti stagionali in campionato terminati entrambi al tie break con una vittoria, peraltro esterna, per parte), una serie nella quale Perugia, come testa di serie numero uno, avrà il vantaggio del fattore campo e nella quale quindi il calore del pubblico perugino, chiamato in gran numero sulle gradinate di Pian di Massiano, può essere un fattore", spiegano dalla Sir.

Una serie che mette di fronte due formazioni che hanno nella battuta un loro punto di forza (la seconda, Perugia, e la quarta, Modena, del campionato per numero di ace diretti), due squadre similari nei numeri di ricezione, due squadre fenomenali in attacco (la seconda, Perugia, e la terza, Modena, per percentuali di efficacia offensiva), due squadre che comandano in fase break con i bianconeri primi ed i gialli secondi per numero di break point conquistati. I numeri del campionato dicono di una Perugia migliore a muro (2,65 per set contro 1,96), ma è chiaro che i valori molto simili praticamente in ogni zona del campo amplificano l’equilibrio sulla carta esistente in questa serie.

La pensa così anche il libero della Sir Safety Conad Perugia Massimo Colaci: “È scontato da dire, ma mi aspetto una gara 1 ed una serie in generale lunga e difficile. Affrontiamo un avversario di altissimo livello, ci saranno momenti in cui noi faremo meglio, altri in cui saranno loro ad uscire fuori quindi bisognerà avere pazienza, restare attaccati alla partita, cercare di limitare i loro giocatori più forti e poi chiaramente cercare noi di esprimerci su alti livelli. Sarà una serie nella quale il servizio potrà essere decisivo. Spesso sia noi che loro saremo costretti a giocare in attacco con palla staccata da rete per cui servirà la pazienza di saper giocare azioni lunghe senza avere fretta di chiudere il colpo. Questo aspetto, nell’economia della serie, credo potrà fare la differenza”.