Volley, ecco la nuova Sir Safety Susa: il roster di Perugia e i numeri di maglia

Ufficializzato il roster 2022-2023 della Sir Safety Susa Perugia.

Si è chiuso alle ore 17:00 il termine per la formalizzazione dei tesseramenti degli atleti con il tandem dirigenziale Vujevic-Rizzuto che ha consegnato la lista dei quattordici atleti che saranno a disposizione di Andrea Anastasi.

Tutto è stato messo nero su bianco con l’ufficialità anche dei numeri di maglia.

Conservano quello della passata stagione tutti i Block Devils riconfermati. Dunque numero 13 per Colaci, sempre numero 9 sulle spalle di capitan Leon, Russo e Solè nel segno della continuità con il 12 e l’11, 10 e 17 sempre “proprietà” di Piccinelli e Plotnytskyi, tiene l’8 Rychlicki, restano rispettivamente con il 6 ed il 23 Giannelli e Mengozzi.

Tra le novità si accaparra il numero 20 lo sloveno Ropret. Il 16 prende la strada della Polonia con Semeniuk, il 15 finisce in Brasile sulle possenti spalle di Flavio mentre il duo cubano Herrera-Cardenas stampa sulla propria divisa rispettivamente il 7 ed il 21.

Questo il roster ufficiale della Sir Safety Susa Perugia:

N. 6 Simone Giannelli - Alzatore

N. 7 Jaime Jesus Herrera - Opposto

N. 8 Kamil Rychlicki - Opposto

N. 9 Wilfredo Leon Venero - Schiacciatore

N. 10 Alessandro Piccinelli - Libero

N. 11 Sebastian Solè - Centrale

N. 12 Roberto Russo - Centrale

N. 13 Massimo Colaci - Libero

N. 15 Flavio Cesar Resende - Gualberto Centrale

N. 16 Kamil Michal Semeniuk - Schiacciatore

N. 17 Oleh Plotnytskyi - Schiacciatore

N. 20 Gregor Ropret - Alzatore

N. 21 Julio Cesar Cardenas Morales - Schiacciatore

N. 23 Stefano Mengozzi - Centrale

All. Andrea Anastasi