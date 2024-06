Superlega, i quattro trofei della Sir valgono un libro

Un'impresa come quella della stagione appena conclusa non poteva che meritare un libro. Verrà presentato domani mattina alle ore 11, presso la sala stampa del PalaBarton, "ALL IN SIR. Un poker da leggenda", il volume che racconta la straordinaria cavalcata dei Block Devils, che nel solo 2023/24 hanno conquistato Supercoppa, Mondiale per Club, Coppa Italia ed infine lo scudetto, giunto dopo sei anni di attesa.

Diversi gli autori di questo libro, ovvero giornalisti sportivi di talento narrativo e che, da molti anni, seguono con professionalità e passione le gesta della squadra del presidente Sirci: Carlo Forciniti, autore del precedente libro dedicato ai Block Devils “SIRreale” (2018), ed Alberto Aglietti, giornalista sportivo con esperienza diretta nel mondo del volley. Ad impreziosire la pubblicazione le foto di Oreste Testa, fotografo sportivo ben noto e che, fin dagli esordi, immortala le gesta della squadra perugina.

L'editore infine non può che essere la casa sportiva Calzetti & Mariucci Editori, sia per la condivisione delle origini perugine, sia per l’ormai trentennale esperienza e passione nel settore e già editore della precedente pubblicazione “SIRreale”.

Manca sempre meno al momento della grande festa (-3 giorni), ma prima ci sarà questo appetitoso prologo. Alla conferenza stampa sarà presente anche il presidente Gino Sirci.