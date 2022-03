Volley Superlega, la Sir si prende gara uno dei quarti di playoff scudetto: Perugia-Cisterna 3-1

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - TOP VOLLEY CISTERNA 3-1

Parziali: 25-15, 19-25, 25-17, 26-24

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 16, Ricci 2, Solè 7, Leon 27, Anderson 15, Colaci (libero), Plotnytskyi, Travica, Mengozzi 2. N.e.: Ter Horst, Russo, Piccinelli (libero), Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Saadat 15, Wiltenburg 1, Zingel 8, Maar 16, Raffaelli 14, Picchio (libero), Bossi 1. N.e.: Giani, Rinaldi. All. Soli, vice all. Cocconi.

Arbitri: Gianluca Cappello - Stefano Caretti

LE CIFRE – PERUGIA: 18 b.s., 2 ace, 51% ric. pos., 28% ric. prf., 54% att., 7 muri. CISTERNA: 12 b.s., 3 ace, 41% ric. pos., 11% ric. prf., 41% att., 10 muri.

Lotta serrata al PalaBarton per gara 1 dei quarti di finale playoff. La spunta in quattro set, dopo quasi due ore di gioco, la Sir Safety Conad Perugia contro una coriacea Top Volley Cisterna e mette il primo punto nella serie. Domenica a Cisterna gara 2.

Match combattuto a Pian di Massiano con i pontini che, seppure orfani di Cavaccini e Dirlic, giocano con carattere e qualità, molto bene in fase break e con continuità a muro. Perugia, dopo un primo set eccellente, cala l’intensità dai nove metri, trova un parziale vincente nel terzo set (dall’11-12 al 25-17) e trova il guizzo decisivo, nei vantaggi della quarta frazione, con il capitano Leon.

È l’attacco bianconero a conti fatti a fare la differenza stasera. I Block Devils chiudono con il 54% di squadra contro il 41% dei pontini.

È Leon con 27 punti (65% in attacco) il miglior realizzatore del match e dei suoi, ma l’Mvp se lo prende l’americano Anderson che chiude con 15 palloni vincenti ed una gara a tutto campo. Doppia cifra in casa Sir anche per Rychlicki (16 punti), 7 i punti al centro per Solè ed applausi scroscianti dei duemila e passa del PalaBarton per le mille difese di Max Colaci.

I playoff sono questi, sono un campionato tutto nuovo dove l’unica cosa che conta davvero è vincere e quindi applausi ai bianconeri che, seppure non giocando di certo la miglior gara stagionale, tengono mentalmente e trovano alla fine la chiave giusta per scardinare la resistenza di Cisterna.

Da domani di nuovo tutti a Pian di Massiano perché è tempo di Champions. Mercoledì sera infatti gara d’andata della semifinale al PalaBarton contro Trento. Match fondamentale in chiave qualificazione.

Perugia-Cisterna, la cronaca del match

C’è Anderson in sestetto in diagonale con Leon. Ricci fa coppia al centro con Solè. Primo break con lo smash di Leon (3-2). Contrattacco a segno di Maar (5-6). Leon da posto 6 e Rychlicki con la diagonale capovolgono (8-6). Ace di Giannelli (9-6). Super difesa di Colaci e Leon capitalizza (10-6). Ancora Leon (12-7). Il muro di Saadat accorcia (14-11). Super scambio chiuso da Anderson (16-11). Leon buca il taraflex con la pipe (19-12). Contrattacco a bersaglio per Rychlicki (21-13). Il muro a tre bianconero ferma Saadat (23-14). Il pallonetto di Leon vale il set point (24-15). Chiude subito a muro Solè (25-15).

Partenza lanciata di Perugia in avvio di secondo set (6-2). Zingel ne fa tre e accorcia (6-5). Ace di Raffaelli e parità a quota 9. Ace di Zingel, out Rychlicki, muro su Giannelli e Cisterna scappa via (13-16). Ancora un punto per gli ospiti con Raffaelli (13-17). Invasione aerea fischiata a Giannelli (17-22). Raffaelli regala ai suoi il set point (19-24). Il muro di Raffaelli pareggia i conti (19-25).

Equilibrio in avvio di terzo parziale (4-4). Perugia mette il naso avanti con il contrattacco di Rychlicki (7-6). Cisterna torna avanti con il muro di Bossi (10-11). Leon due volte con la pipe (14-12). Ace di Anderson, poi out Maar (17-13). Mengozzi, in campo per Ricci, ferma a muro Saadat (18-14). Difesa a una mano di Anderson con Solè che poi chiude il primo tempo (20-15). Difende tutto Colaci, Leon capitalizza (21-15). Mengozzi con la veloce dietro porta Perugia al set point (24-17). Il maniout di Anderson riporta avanti i padroni di casa (25-17).

+2 Perugia in avvio di quarto set con Rychlicki (5-3). Cade il pallonetto di Anderson (9-6). Ennesima difesa di Colaci e Leon porta i suoi a +4 (11-7). “Single wall” di Giannelli (15-10). Ace di Raffaelli, poi fallo di formazione fischiato a Perugia (16-14). A segno Maar, Cisterna a -1 (17-16). Invasione aerea fischiata a Giannelli, si torna in parità (18-18). Si gioca punto a punto con Rychlicki che mette in terra il pallone del 21-20. Baranowicz manda avanti Cisterna (21-22). Il muro di Giannelli capovolge ancora (23-22). Pipe di Maar (23-23). Out Maar, match point Perugia (24-23). In rete Giannelli, si fa ai vantaggi (24-24). Fuori anche Wiltenburg (25-24). Chiude Leon (26-24).