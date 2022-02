Volley Superlega, Perugia doma Taranto. Piccinelli e Solè: "Bravi a portare a casa la vittoria"

Non si ferma la Sir Safety Conad Perugia. Dopo il successo di ieri sera con Taranto nel recupero della quarta di campionato, subito al PalaBarton oggi pomeriggio i Block Devils perché dopodomani sera è di nuovo Superlega con l’anticipo della settima di ritorno ancora in casa contro Ravenna.

Un match al quale Perugia arriva da capolista e reduce dal successo sofferto, ma molto importante colto ieri sera a Pian di Massiano contro Taranto.

Un match che ha evidenziato da una parte una Perugia a tratti imprecisa, ma al tempo stesso una squadra capace di trovare sempre il guizzo vincente nei momenti importanti della sfida.

Vittoria che commentano così due protagonisti in campo, il centrale argentino Sebastian Solè ed il libero Alessandro Piccinelli.

“Avevamo l’obiettivo dei tre punti e lo abbiamo raggiunto”, spiega Solè. “È stata una partita un po’ strana con alcune situazioni dove potevamo e dovevamo fare meglio. Va anche detto che Taranto ha giocato la sua partita, ci ha messo in difficoltà e sono anche contento di questo perché le difficoltà ci aiutano a crescere. Credo anche che alla fine siamo stati bravi a portarla a casa”.

“Se pochi allenamenti ed una formazione “nuova” hanno inciso? Forse un po’ lo abbiamo pagato”, continua Solè. “Ma siamo in un periodo con tante partite ravvicinate e per certi aspetti dico fortunatamente perché più giochiamo e prima riusciamo a sistemare quelle situazioni dove ieri abbiamo avuto difficoltà”.

Concetti simili quelli espressi anche da Piccinelli, titolare dal primo pallone ieri al posto dell’infortunato Colaci.

“Arrivavamo da un periodo con delle difficoltà per via di alcuni infortuni ravvicinati. Ma, pur nelle difficoltà, penso che siamo stati bravi tutti, anche chi è subentrato all’ultimo, a continuare la scia di risultati positivi. Nei momenti che contavano ieri sera abbiamo avuto la lucidità di chiudere il punto e questo ci ha portato alla vittoria”.



Il libero nativo di Lodi guarda al proseguo.“Siamo appena entrati in un mese intensissimo con gare ogni tre giorni. Ed ognuna di queste sarà importante per prendere ritmo in vista poi dei match che conteranno. Perciò testa nella scatola e pensiamo ad una sfida alla volta”.