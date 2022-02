Volley Superlega, Perugia-Piacenza: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Recupero dell’undicesima di ritorno e supersfida per la Sir Safety Conad Perugia che ospita domani sera al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 20:30, la Gas Sales Bluenergy Piacenza per la quart’ultima di Superlega ed antipasto della prossima semifinale della Final Four di Coppa Italia.

“Stiamo giocando ogni tre giorni, non è facile mentalmente ed è necessario fisicamente recuperare in fretta le energie. Piacenza è un avversario forte e veramente tosto, sarà una partita molto difficile come lo è stata quella di domenica con Padova e dovremo scendere in campo pronti per un’altra dura battaglia”.

È il regista bianconero Simone Giannelli a parlare alla vigilia delle difficoltà del match.

Reduci dal successo di domenica contro Padova, i Block Devils affrontano un avversario di rango e vanno a caccia di quei tre punti che gli consentirebbero di consolidare il primo posto in classifica.

