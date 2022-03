Volley Superlega, Perugia mette nel mirino Monza: il focus

Ultimi allenamenti settimanali al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia. Seduta di lavoro fisico in sala pesi stamattina, nel pomeriggio per i Block Devils allenamento con la palla per gli ultimi aggiustamenti tecnico-tattici in vista del match di domenica pomeriggio (inizio alle ore 16:00) che vedrà i bianconeri in casa del Vero Volley Monza. Domani partenza alla volta della Brianza, domenica mattina ultima rifinitura all’Arena di Monza al termine della quale Nikola Grbic deciderà la formazione iniziale.

Penultima di campionato dunque per la Sir, pronta a ripartire forte dopo la “sbornia” della Coppa Italia e decisa a proseguire nella striscia di risultati utili consecutivi (ultima sconfitta lo scorso 2 gennaio a Trento).

Di fronte un Vero Volley Monza reduce da due settimane senza gare di campionato (turno di riposo prima, Final Four di Coppa Italia poi), in piena corsa per un posto tra il quinto ed il settimo nella griglia dei playoff scudetto ed in procinto di giocarsi con i francesi del Tours la Cev Cup (finale di andata a Monza mercoledì 16 marzo, ritorno in terra transalpina mercoledì 23 marzo).

Stagione finora positiva della squadra guidata in panchina da coach Eccheli. Alcuni infortuni ad uomini chiave durante la regular season (uno su tutti, quello all’opposto Grozer) hanno un po’ condizionato il cammino dei brianzoli che però ora, con la rosa tornata al completo, sono pronti a giocarsi tutte le loro carte nella post season.

Squadra molto giovane il Vero Volley con però tre elementi molto esperti a fare da chioccia al gruppo. Uno è il regista della squadra, il classe ’83 italo-argentino Orduna, palleggiatore dalle grandi qualità tecniche e con un’impostazione di gioco molto veloce. Il secondo è l’opposto tedesco classe ’84 Grozer, bomber di razza se ce n’è uno, cannonate in serie dalla prima linea, dalla seconda linea e dalla linea dei nove metri. Il terzo è il centrale, ex Perugia, Beretta, classe ’90 colonna del Vero Volley ed atleta molto temibile soprattutto a muro. Intorno un gruppo di forti e rampanti giovani. Come il classe ’97, pure lui ex bianconero, Galassi, centrale campione d’Europa con l’Italia, primo tempo fulmineo e servizio al salto insidioso. Come i due martelli, il classe ’97 ceco Dzavoronok ed il classe 2001 bielorusso Davyskiba, coppia estremamente omogenea con entrambi gli atleti dotati di una battuta al salto da tenere d’occhio. Come infine il libero classe 2000 Federici, uno dei protagonisti della novelle vague della scuola italiana nel ruolo dei padroni della seconda linea.

Monza è una squadra a chiara trazione anteriore. Lo dicono anche i numeri con i brianzoli tra le migliori della Superlega in battuta (123 ace, quinti nella speciale classifica) ed in attacco (49,5% di squadra, la percentuale più alta dopo le quattro big), mentre in ricezione il 22,1% di perfetta è il penultimo tra tutte le compagini.

Grozer e Dzavoronok sono certamente i terminali offensivi principali per Orduna, attaccano alto, forte, spesso utilizzano le mani del muro ed i Block Devils dovranno cercare di tenerli a freno per portare a casa la vittoria.