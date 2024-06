Superlega, meno sette al Poker Fest della Sir: fervono i preparativi

Piazzale Umbria Jazz, sabato 22 giugno, ore 19:00.

Una settimana esatta alla “Sir Susa Vim Poker Fest”, il grande evento organizzato dalla Sir Susa Vim Perugia per festeggiare lo storico poker della passata stagione con le vittorie di Supercoppa, Mondiale per Club, Coppa Italia e Scudetto!

Coppe che saranno tra le protagoniste della festa, in un’area apposita dove brilleranno nella serata perugina e dove sarà possibile farsi immortalare in compagnia delle quattro regine della stagione 2023-2024.

Ma tanto altro ci sarà nella “Sir Susa Vim Poker Fest”. La serata, sabato 22 giugno con ingresso libero, accenderà i motori alle ore 19:00 nel piazzale Umbria Jazz dove verrà allestito un grande palco e dove andrà in scena uno spettacolo unico che si protrarrà fino a tardi. Un po’ di DJ Set per scaldare i motori, il sound dei “Principi di Galles” e dei “Diana Cover Band” che porteranno la loro energia e la cui musica echeggerà per tutto Pian di Massiano. Non mancherà la parte dedicata all’intrattenimento con il palco tutto per alcuni dei grandi protagonisti della “perfect season” bianconera: dal presidente Sirci a coach Lorenzetti, accompagnato dal suo staff, fino ad alcuni degli artefici in campo. Nella seconda serata l’arrivo del super ospite Fabio Rovazzi, cantante ed artista poliedrico pronto ad incendiare piazzale Umbria Jazz con i suoi tormentoni e la sua verve. Chiusura per scatenarsi ancora con DJ Set.

Sarà attiva per i tifosi l’area merchandising dove si potranno acquistare i gadget bianconeri e le magliette celebrative di una stagione unica.

Sarà attiva infine anche l’area food truck per il food & beverage con sistema di pagamento tramite token che potranno essere acquistati nei punti vendita che verranno allestiti. La Sir Susa Vim Perugia per la serata di festa ha pensato ai propri abbonati della passata stagione che riceveranno in omaggio token per il valore complessivo di € 20,00. La società bianconera comunica che gli abbonati 2023-2024 potranno ritirare i token omaggio la prossima settimana da martedì 18 giugno a giovedì 20 giugno presso l’area hospitality del PalaBarton tutti i pomeriggi dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Sarà naturalmente necessario presentare l’abbonamento della passata stagione.