Volley Superlega, finale scudetto Perugia-Civitanova: le probabili formazioni di gara 2 e dove vedere la partita in diretta

Perugia a caccia della vittoria per riaprire la serie. Si gioca domani gara 2 di finale playoff con i Block Devils si scena all’Eurosuole Forum di Civitanova per il secondo atto della finale di Superlega che assegna lo scudetto. Fischio d’inizio alle ore 20:30, Lube avanti 1 a 0 nella serie in virtù della vittoria di domenica al PalaBarton in gara 1.

“In gara 1 abbiamo giocato per lunghi tratti male e contro un avversario del genere ovviamente la paghi. Ma ce lo siamo sempre detti in spogliatoio durante i playoff, ogni partita fa storia e sé ed è importante sgombrare la testa sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Gara 1 è archiviata, ripartiamo da zero e pensiamo al match di domani”.

Così il centrale bianconero Fabio Ricci.

