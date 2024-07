Superlega, cinque giocatori della Sir preparano le olimpiadi

Poco più di due settimane all’evento clou del 2024 per lo sport mondiale. Fervono gli ultimi preparativi per la XXXII Olimpiade in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto e saranno emozioni a cinque cerchi per cinque alfieri della Sir Susa Vim Perugia.

Le varie federazioni nazionali partecipanti hanno infatti definito, restando naturalmente alla pallavolo maschile, i roster che parteciperanno alla massima manifestazione sportiva mondiale e che andranno a caccia delle medaglie. Sono questi gli ultimi giorni di preparazione delle selezioni nazionali prima della partenza per Parigi e l’emozione dell’Olimpiade sale altissima per gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo, per il polacco Kamil Semeniuk, per il giapponese Yuki Ishikawa e per l’argentino Agustin Loser.

Pool B a Parigi per l’Italia campione del mondo in carica che dovrà fronteggiare nel proprio raggruppamento Brasile (sabato 27 luglio alle ore 13:00), Egitto (martedì 30 luglio alle ore 9:00) e Polonia (sabato 3 agosto alle ore 17:00).

Pool C invece per Giappone ed Argentina insieme a Germania e Stati Uniti. Il programma gare vede in campo i nipponici sabato 27 luglio alle ore 9:00 contro la Germania e venerdì 2 agosto alle ore 21:00 contro gli Stati Uniti mentre i sudamericani affronteranno gli Stati Uniti sabato 27 luglio alle ore 21:00 e la Germania venerdì 2 agosto alle ore 9:00. Lo scontro diretto tra Ishikawa e Loser mercoledì 31 luglio alle ore 13:00.

Il torneo di pallavolo vede tre Pool da quattro squadre ciascuna nella fase preliminare. Ai quarti di finale accedono le prime due di ogni Pool e le due migliori terze.

La fase ad eliminazione diretta prenderà il via lunedì 5 agosto con la disputa dei quarti di finale. Mercoledì 7 agosto sarà il giorno delle due semifinali, venerdì 9 agosto si gioca per il bronzo, sabato 10 agosto la finalissima per l’oro olimpico.

LE AVVERSARIE DI PERUGIA IN CHAMPIONS LEAGUE

Sono state diramate dalla Cev, massimo organismo continentale, le squadre iscritte alla edizione 2024-2025 della Champions League, competizione che vedrà in lizza, dopo un anno di assenza, anche la Sir Susa Vim Perugia.

Diciotto le squadre già iscritte al tabellone principale, le ultime due usciranno dalle quattro fasi eliminatorie che si terranno a settembre ed ottobre. Saranno testa di serie i Block Devils nei sorteggi delle varie Pool. Insieme a Perugia nella prima urna anche Monza, i tedeschi del Berlino e le polacche dello Jastrzebski e dello Zawiercie. In seconda fascia ci saranno Milano, i polacchi del Varsavia, i turchi dell’Halkbank Ankara e le due formazioni tedesche del Giesen e del Luneburg. Nella terza urna avversari pericolosi come i francesi dello Chaumont e del Saint-Nazaire, come i belgi del Roeselaire e del Maaseik e come i turchi del Fenerbahce. In quarta ed ultima fascia, oltre alle due squadre provenienti dalle fasi preliminari, i bulgari del Levski Sofia, i cechi del Ceske Budejovice e gli sloveni dell’Ach Lubiana.