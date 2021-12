Volley Superlega, big match Civitanova-Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Ultima di andata di Superlega e trasferta nelle vicine Marche per la Sir Safety Conad Perugia. Partono oggi nel tardo pomeriggio verso Civitanova i Block Devils che domani pomeriggio sfidano la formazione di casa della Cucine Lube per il big match del giro di boa del campionato.

Fischio d’inizio all’Eurosuole alle ore 18:00.

Partenza a ranghi ridotti per Perugia. Il nuovo giro di tamponi molecolari eseguito stamattina per tutto il gruppo squadra ha dato per tutti esito negativo, per cui sul pullman societario salirà la rosa attualmente a disposizione, orfana di Rychlicki, Anderson e Mengozzi in isolamento fiduciario.

Sono stati giorni complicati gli ultimi per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi che ora però devono cercare di focalizzare l’attenzione unicamente sul campo e su una partita che assegna il titolo di campione d’inverno.

Il tecnico serbo utilizzerà l’ultima rifinitura di domattina nell’impianto di gioco per fare il punto con la squadra sotto l’aspetto tecnico e tattico e comunicherà la formazione di partenza.

