Volley Superlega, prima di ritorno. E' di nuovo Cisterna-Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Prima giornata di ritorno di Superlega per la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils a Cisterna per allungare la striscia di vittorie e conservare il primato in classifica.



È Nikola Grbic a fare il punto della situazione: “È finito il girone d’andata, è il momento di tirare le prime somme e di vedere a che punto siamo, dove possiamo migliorare e su cosa dobbiamo lavorare. Siamo primi in classifica, ma conta poco, bastano due partite e tutto si può rovesciare. Adesso dobbiamo pensare a migliorare noi individualmente e come squadra e, passando agli appuntamenti in campo, al primo trofeo che arriverà in ordine di tempo che sarà la Coppa Italia”.

Ancora il coach serbo: “A Cisterna mancheranno i tre giocatori che abbiamo positivi, quindi l’assetto sarà quello di Civitanova e la situazione sarà ancora di emergenza, non solo per la partita, ma anche per gli allenamenti. È chiaro che mi aspetto una gara ben diversa da quella del girone d’andata. Cisterna avrà il fattore campo giocando davanti al proprio pubblico e noi dovremo affrontare il match al massimo”.



