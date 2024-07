Superlega, parte la campagna abbonamenti della Sir Susa Vim Perugia

Prende il via la campagna abbonamenti 2024-2025 della Sir Susa Vim Perugia. Da oggi venerdì 12 luglio a partire dalle ore 15:00 sarà infatti possibile acquistare l’abbonamento stagionale per tutti gli incontri casalinghi dei Block Devils della stagione agonistica 2024-2025.



Unica la formula prevista dalla società bianconera per non perdersi neanche un punto dei ragazzi di Angelo Lorenzetti:



- ABBONAMENTO TOTAL

L’abbonamento Total dà diritto a tutte le partite casalinghe stagionali della Sir Susa Vim Perugia di SuperLega, compresi i playoff ed i quarti di finale di Coppa Italia, e di Champions League. Per un massimo di ventisei gare.



• Punti vendita degli abbonamenti. Gli abbonamenti stagionali saranno in vendita online direttamente dal sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv)

• Prelazione vecchi abbonati stagione 2023-2024. Da oggi venerdì 12 luglio a partire dalle ore 15:00 fino alla mezzanotte di martedì 20 agosto i vecchi abbonati della stagione 2023-2024 godranno della prelazione per acquistare il loro abbonamento inserendo il codice “Rinnovo Abb.” dello scorso abbonamento, in modo da poter riconfermare settore e posto in loro possesso per la prossima stagione.

• Vendita libera. Contestualmente a partire da oggi venerdì 12 luglio dalle ore 15:00 sarà aperta la anche vendita libera, riservata inizialmente ai posti non oggetto di prelazione.

• Prezzi degli abbonamenti Total stagione 2024-2025. Di seguito tutti i prezzi delle tessere

stagionali suddivise in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione. Il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni:



TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 856,80

Ridotto (4-14 anni): € 685,44

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 666,40

Ridotto (4-14 anni): 533,12

DISTINTI CENTRALI E LATERALI

Intero: € 523,60

Ridotto (4-14 anni): € 418,88

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 297,50

Ridotto (4-14 anni): € 238,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE E CURVA SAN MARCO

Intero: € 273,70

Ridotto (4-14 anni): € 218,96

SETTORI A-B-C-D (“SPICCHI”)

Intero: € 163,50

Ridotto (4-14 anni): € 130,80



- Solo acquistando online attraverso il sito internet societario, grazie alla collaborazione della Vivaticket, è attivo il servizio di acquisto dell’abbonamento tramite PayPal con possibilità di pagamento della tessera in tre rate.

- La Curva Block Devils è esclusa dalla campagna abbonamenti in quanto riservata alla tifoseria organizzata dei Sirmaniaci.

- L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato.

- L’abbonato dà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato.

- La società comunicherà nel mese di settembre tutte le modalità per il ritiro della tessera acquistata.

- In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

- I bambini fino a 4 anni non compiuti hanno diritto all’ingresso gratuito e potranno assistere alle partite occupando lo stesso posto del genitore/accompagnatore.



• Prezzi dei biglietti stagione 2024-2025. Di seguito tutti i prezzi dei singoli biglietti suddivisi in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione. Il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni:



TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (4-14 anni): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (4-14 anni): 26,00

DISTINTI CENTRALI E LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (4-14 anni): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (4-14 anni): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE E CURVA SAN MARCO

Intero: € 22,00

Ridotto (4-14 anni): € 12,00

SETTORI A-B-C-D (“SPICCHI”)



Intero: € 12,00Ridotto (4-14 anni): € 8,00