Superlega, ecco il calendario: la Sir debutta in casa con Verona

La Sir Susa Vim Perugia inizierà l'opera di difesa dello scudetto conquistato lo scorso 28 aprile tra le mura amiche. Ospite della giornata di apertura della Superlega 2024/25 sarà il prossimo 29 settembre la Rana Verona, cliente a più riprese dimostratosi scomodo.

E' questo il verdetto del cervellone elettronico nel corso della giornata conclusiva della tre giorni del Volley Mercato condotta dal giornalista di Raisport Maurizio Colantoni con le esibizioni canore dell’artista Casadilego, vincitrice dell’edizione 2020 di X Factor, e le incursioni del comico Paolo Cevoli, di fronte ad una numerosa platea ed a tutte le più alte cariche istituzionali e societarie.

Presente ovviamente al gran completo lo stato maggiore dei Block Devils con il presidente Gino Sirci accompagnato dal direttore sportivo Goran Vujevic e dal direttore generale Bino Rizzuto. Il numero uno bianconero ha ritirato i tre gonfaloni per le vittorie di Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto conquistati la passata stagione ed il premio per il successo dello scorso dicembre nel Mondiale per Club.

Il coach Angelo Lorenzetti, che ha ricevuto il premio Costa Anderlini come miglior allenatore di Superlega della stagione 23-24, è già pronto:

"Avremo un inizio complicato dove dovremo andare subito a tutto gas. Poi sarà un cammino caratterizzato da incontri ravvicinati con squadre candidate come noi alla vittoria finale e due volte da due trasferte consecutive in campi difficili. Poi ovviamente bisognerà vedere gli incastri con le partite di Champions dove avremo delle trasferte lunghe e lì dovremo programmare bene il lavoro a livello fisico. Il premio? È l’ottavo, vuol dire che sono vecchio (sorride Angelo, ndr). Ma è come un iceberg, si guarda la punta, ma sotto c’è tutto il resto che lavora in sinergia, in primis lo staff, i dirigenti ed ovviamente la squadra".

Il campionato sarà preceduto il weekend precedente dalla Supercoppa di Lega a Firenze con le semifinali già definite che saranno Perugia-Piacenza e Monza-Trento.

Per quanto riguarda invece la Del Monte®Coppa Italia consueta formula che prevede l’accesso ai quarti di finale (in programma il 29 dicembre) per le prime otto del girone di andata con la Final Four nel weekend del 25 e 26 gennaio a Bologna.

Di seguito il calendario completo della Superlega con tutte le sfide che la Sir sarà chiamata ad affrontare:

1a giornata Perugia - Verona and 29.9.24 rit. 15.12.24

2a giornata Padova - Perugia and. 6.10.24 rit. 22.12.24

3a giornata Modena - Perugia and. 13.10.24 rit. 26.12.24

4a giornata Perugia - Cisterna and. 20.10.24 rit. 5.1.25

5a giornata Trento - Perugia and. 27.10.24 rit. 12.1.25

6a giornata Perugia - Civitanova and. 3.11.23 rit. 19.1.25

7a giornata Taranto - Perugia and. 10.11.24 rit. 2.2.25

8a giornata Perugia - Grottazzolina and. 17.11.24 rit. 9.2.25

9a giornata Milano - Perugia and. 24.11.24 rit. 16.2.25

10a giornata Monza - Perugia and. 1.12.24 rit. 23.2.25

11a giornata Perugia - Piacenza and. 8.12.24 rit. 2.3.25

Sirci ancora nel cda della Lega

Nella tarda mattinata di oggi, in occasione del Volley Mercato a Bologna, l’Assemblea Ordinaria dei club di Lega Pallavolo Serie A ha eletto i nuovi rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo. Erano presenti in rappresentanza della CEV Aleksandar Bori?i?, Presidente, e Renato Arena Vicepresidente, e in rappresentanza della Fipav il Presidente Giuseppe Manfredi, che hanno augurato al Consiglio di Amministrazione un buon lavoro in vista della prossima stagione.

In scadenza di mandato è stato confermato Presidente e Amministratore Delegato della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, mentre sono due i nuovi membri che sono stati eletti in data odierna: Sergio Di Meo (Presidente Evolution Green Aversa) e Michele Miccolis (Presidente BCC Tecbus Castellana Grotte).

Sergio Di Meo, eletto in rappresentanza della Serie A2 Credem Banca, prenderà il posto di Gabriele Costamagna (Presidente Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo). Sempre in rappresentanza della Serie A2 è stato rieletto Fabio Mechini (Vicepresidente Emma Villas Siena). Per la Serie A3 Credem Banca al posto di Franco Da Re è stato eletto il Presidente di BCC Tecbus Castellana Grotte Michele Miccolis.

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A sarà dunque composto dal Presidente Massimo Righi, Bruno Da Re, Stefano Fanini, Lucio Fusaro, Albino Massaccesi, Stefano Santuz, Gino Sirci, Fabio Mechini e dai due nuovi consiglieri eletti nella giornata di oggi Sergio Di Meo e Michele Miccolis.