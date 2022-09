Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno stila il calendario delle amichevoli

La Rossi Ascensori Foligno, giunto alla terza settimana di preparazione, si prepara alle prime prove sul campo. E' stato stilato il calendario degli allemamenti congiunti che vedrà i biancoazzurri affrontare alcune delle squadra del girone F. Un modo per entrare in clima campionato e verificare il grado di preparazione raggiunto.

Il coach Fabrizio Grezio fa il punto della situazione all'ufficio stampa dei biancoazzurri: "La prima fase della preparazione sta andando bene, impostata prevalentemente su lavoro fisico e i test di verifica ci dicono che stiamo lavorando con criterio. Dalla prossima settimana ridurremo il carico fisico e aumenteremo il lavoro tecnico e faremo alcuni test match per cercare di trovare delle sinergie e intese di squadra, essendo un gruppo nuovo abbiamo pensato ad almeno cinque allenamenti congiunti, in modo da capire il reale valore del team e dare tempo di conoscersi a fondo. Sono contento di come sta procedendo il lavoro, i prossimi appuntamenti sul campo mi permetteranno di raccogliere diversi spunti per preparare al meglio il campionato".

Nella foto che segue, tratta dal profilo Facebook della società, il calendario completo degli allenamenti congiunti: