Superlega, Solè soddisfatto della Sir: "Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi"

È rimasta a Verona la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo il convincente successo di ieri sera contro la WithU, i Block Devils si sono fermati nella città scaligera dove oggi svolgeranno una seduta di lavoro fisico prima di partire domattina direttamente alla volta di Lubiana per la quinta giornata della Pool E di Champions League in programma in Slovenia mercoledì sera.

Morale alto in casa bianconera, il nuovo anno è partito decisamente nel migliore dei modi con una prestazione di alto livello tecnico e con la venticinquesima vittoria consecutiva stagionale messa in cassaforte. Vittoria che consolida la leadership di Perugia in Superlega con i bianconeri che arrivano a quota 42 in classifica mantenendo 13 lunghezze di vantaggio su Modena, la prima delle inseguitrici.

Il capitolo Verona si chiude con le parole dei protagonisti.

“Onestamente Verona ci ha messo in difficoltà all’inizio del secondo set”, dice il tecnico Andrea Anastasi. “In quel frangente i nostri avversari hanno battuto in modo molto aggressivo, noi siamo stati bravi ad avere pazienza, abbiamo risolto i problemini in ricezione e siamo ripartiti battendo a nostra volta molto bene e tenendo penso la partita sempre sotto controllo. Sono felice di questo, perché è una cosa che è sempre difficile fare, e sono felice perché abbiamo iniziato l’anno nuovo con una vittoria importante in una settimana importante perché dopodomani andremo in campo per la Champions. Siamo in buona condizione e questa è certamente la cosa principale”.

Tra i migliori in campi ieri all’Agsm Forum Sebastian Solè, ex sempre molto applaudito a Verona.

“È sempre un piacere tornare a Verona, una città bella dove sono stato molto bene. Mi porto tanti amici da quelle stagioni, l’ambiente al palazzetto è sempre carico ed è stato bello ieri giocare. Sul match, direi che certamente il 2023 è iniziato nel migliore dei modi, avevamo l’obiettivo di vincere e lo abbiamo centrato. Siamo stati forse a volte imprecisi nel sideout, ci abbiamo messo un po’ a trovare ritmo, ma la nostra fase break è stata molto buona. Parlo in particolare di muro e battuta, fondamentali che sono determinanti contro una squadra come Verona”.

PREVENDITA PER PERUGIA-PADOVA DI DOMENICA 15 GENNAIO 2023

La società bianconera comunica i dettagli della prevendita per il prossimo incontro casalingo, il primo del nuovo anno, dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton domenica 15 gennaio alle ore 18:00 la Pallavolo Padova, match valido per la quarta giornata di ritorno di Superlega.

La prevendita per la sfida con Padova, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), sarà attiva a partire dalle ore 12:00 di domani martedì 10 gennaio.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi sia per Perugia-Padova (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00