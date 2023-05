Volley A2 femminile, gradito ritorno in casa Bartoccini Fortinfissi: il libero sarà Imma Sirressi

Dopo aver riempito le caselle relative all'allenatore e alla palleggiatrice la Bartoccini Fortinfissi Perugia sistema quella non meno importante del libero. In questo ruolo si registra un gradito ritorno: quello di Imma Sirressi, che dopo una parentesi a Vallefoglia vestirà nuovamente la maglietta nera. Andrea Giovi dunque avrà a disposizione una giocatrice esperta (è una 1990) e di grande affidamento, che già ha dimostrato il proprio valore nella difficile stagione 2021/22, conclusasi con la salvezza strappata all'ultima giornata.

La sua carriera inizia nella stagione 2004/2005 con il Santeramo in Serie A1, dopo due stagioni viene selezionata dal Club Italia dove resta per la stagione 2006/2007, il richiamo di casa però è forte e ritorna a Santeramo per stagioni 2007/2008 e 2008/2009, il "ping-pong" per lo stivale continua con la chiamata a Novara nella stagione 2009/2010, seguita poi nel 2010/2011 dall'ingaggio da parte di Castellana Grotte. L'anno seguente si sposta ad Urbino con coach Salvagni che nella stagione 2012/2013 la vuole con se anche a Torino. L'anno seguente arriva Casalmaggiore dove vi resta fino al 2018 collezionando uno scudetto (Stagione 2014/2015), la Supercoppa Italiana e la Champions League (Stagione 2015/2016). La stagione 2018/2019 porta Imma Bergamo dove vi resta fino a 2020, nella stagione Stagione 2020/2021, passa a Casalmaggiore, per poi arrivare in "maglietta nera" per la stagione 2021/2022, la scorsa stagione si sposta a Vallefoglia fino alla chiamata del presidente Bartoccini che l'ha riportata nel capoluogo umbro.

Queste le sue impressione rese all'ufficio stampa del club di Pian Di Massiano: "Ho ricevuto la chiamata di Antonio dopo qualche giorno dalla fine del campionato e per me è stato un enorme piacere per la grande stima che nutro nei confronti della società ma soprattutto nelle persone di questo posto e per i valori che conservano, sarebbe il mio primo campionato di A2 per me e sicuramente una nuova esperienza e una nuova sfida, ma quello che posso dire è che sono onorata di tornare a indossare i colori di questa maglia".

Le ambizioni e i presupposti sono chiari: "Mi piacerebbe lavorare per costruire qualcosa di bello, un ambiente sano, dove l’umiltà, il lavoro, il rispetto e la fiducia tra persone sono alla base di tutto, poi voglio convincere, convincere noi e tutte le persone che ci accompagneranno in questo nuovo percorso. Non so cosa aspettarmi da questo campionato perché come ho già detto è tutto nuovo per me, ma conosco la mia mentalità e la mia dedizione al lavoro e voglio lottare per vincere".

Ora un po' di riposo poi si ricomincia: "Quest'estate mi prenderò del tempo per me, per rilassarmi con i miei affetti, studiare e allenarmi, ma già non vedo l'ora di tornare al PalaBarton, già da ora mando un abbraccio a tutti quelli che ritroverò lì".

In partenza

Contestualmente all'arrivo/ritorno di Sirressi la società ha comunicato in data odierna, sul suo account Facebook, che Giorgia Avenia, che nella stagione appena terminata ha ricoperto il ruolo di palleggiatrice di riserva, non farà parte del roster 2023/24. Il club del presidente Bartoccini ha augurato alla giocatrice classe 1994 un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera sportiva.