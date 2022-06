Serie A1 femminile, tutto confermato: Sirressi lascia la Bartoccini, giocherà a Vallefoglia

E' ufficiale quello che oramai era noto da settimane. Imma Sirressi non sarà più il libero della Bartoccini Fortinfissi Perugia: la Megabox Ondulati Vallefoglia, che da tempo premeva su di lei, ha ufficializzato stamani l'ingaggio della giocatrice di Santeramo in Colle, che andrà dunque a rinforzare una squadra, quella marchigiana, che, dopo la salvezza anticipata dello scorso anno, non fa mistero di puntare in alto (nel mirino ci sarebbe la zona playoff).

PARLANO ALLENATORE E ATLETA - Felice, e non potrebbe essere altrimenti, coach Fabio Bonafede, che da diversi anni sperava di averla a disposizione: "Già da quando allenavo a Bolzano (era il 2015, ndr.), Imma rientrava nei miei interessi, soprattutto per le sue qualità tecnico–tattiche – spiega il tecnico ai canali ufficiali del club biancoverde –. Il suo arrivo le consentirà di far coincidere i suoi obiettivi e ambizioni con le mie e quelle della nostra squadra".

La diretta interessata invece commenta così: "Lo ammetto: mi piace sentirmi desiderata – dice Sirressi – e, una volta libera di Perugia, Bonafede e la società biancoverde mi hanno illustrato il progetto sportivo e mi hanno fatto sentire il loro interesse: tutte le incertezze se ne sono andate". Inizia il countdown verso la nuova stagione: "Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il nuovo gruppo e a conoscere l’ambiente. So che giocheremo nel palasport di Urbino, che conosco molto bene, ma che i nostri tifosi provengono da tutte le località della provincia e fanno sentire il loro calore alle giocatrici: sarà il nostro valore aggiunto".

LA SOSTITUTA - Manca ancora l'ufficialità, ma è praticamente certo che colei che avrà il compito di presidiare la seconda linea sarà la classe 2002 Martina Armini, la scorsa stagione a Chieri e campionessa del mondo under 20 lo scorso anno.