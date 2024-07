Volley, la Sir che tenterà l'assalto alla Champions perde un pezzo fondamentale

Un vero fulmine a ciel sereno. La notizia che ha iniziato a circolare nella giornata di ieri ha lasciato tutto l'ambiente della Sir Susa Vim Perugia completamente di stucco: Simone Camardese, dopo 19 anni di onorato servizio, ha lasciato l'incarico di addetto stampa per intraprendere una nuova avventura professionale.

Ed è stato un fulmine a ciele sereno probabilmente perchè nessuno si aspettava che sarebbe potuto accadere, ma a volte capita che anche le storie più belle abbiano una fine.

Simone, dal canto suo, forse ha scelto il momento migliore per lasciare, ovvero la più grande stagione che i Block Devils abbiano mai disputato: nella bacheca bianconera sono finite, in rigoroso ordine di tempo, Supercoppa di Lega, Mondiale per Club, Coppa Italia ma soprattutto uno Scudetto atteso ben sei anni. Una roba mai vista che non si sa se si ripeterà. E lui era sempre presente, raccontando tutto con una flemma e una lucidità invidiabile.

Dopo un passato da giocatore l'area della comunicazione è finita in mano sua e lui non ha tradito, amministrandola con una maestria pressochè impareggiabile (basti pensare anche ai premi personali ricevuti in questo ambito).

Sarebbe però riduttivo ricondurre il tutto all'ambito professionale: a colpire sia gli organi di stampa che tutta la tifoseria in genere sono state le sue doti umane, su tutte l'umiltà, la semplicità e il mettere in condizione i cronisti di svolgere il proprio lavoro al meglio. Cosa che in altri contesti è molto raro vedere.

Simone è stato testimone oculare della portentosa escalation di questa squadra, ma è mancata solo la Champions League. In questo senso un rammarico può esserci perchè c'è il sentore che quella che viene potrebbe davvero essere l'annata giusta e sicuramente, di viverla fino in fondo, lo avrebbe ampiamente meritato.

Giocoforza bisogna guardare avanti: la sua mancanza sarà grande perchè una società vince anche per merito di chi svolge dietro le quinte il cosiddetto "lavoro oscuro", meno visibile ai più ma non meno importante. E Simone in questo ma non solo è stato un vero maestro. Pertanto non sarà facile sostituirlo, questo è chiaro.

Il messaggio del club

Sui social la Sir ha salutato Camardese così:

"È iniziato tutto 19 anni fa, con una passione, un computer e tanti sogni.

Con la squadra in B1 la società ha affidato a te le chiavi della comunicazione. Per un periodo anche quelle della regia in campo, visto che con le mani ci sapevi fare, ma questa è un’altra storia…

Giá, la storia: una cosa che si fa, si vive e si racconta, e quella che hai raccontato in questi 19 anni è proprio una bella storia. Un po’ perché quelle cose che luccicano dietro di te sono belle da raccontare, ma soprattutto perché hai messo il cuore e la passione nel farlo.

GRAZIE per quello che sei stato per la società e per aver contribuito a scrivere la storia di questo club, perché LA STORIA SIAMO NOI (dal Presidente all’ultimo dei collaboratori) che, ognuno nel suo ruolo, contribuiamo a scriverla!".

Il saluto personale

Questo invece quanto ha scritto ieri l'ex addetto stampa bianconero sempre sui social:

"The last dance...

Si è chiuso oggi un cerchio perfetto lungo 19 anni, con il Volley Mercato di Bologna finito oggi termino la mia attività come responsabile dell'ufficio stampa della Sir Susa Vim Perugia.

Un viaggio incredibile che mai avrei immaginato di poter vivere con una chiusura ancora più incredibile.

Tutto ha una fine, l'ho sempre saputo. È arrivato il momento di vivere di più altre situazioni che per me sono importantissime, ma il gusto dolcissimo di questi 19 anni me lo tengo stretto in bocca.

Ringraziare tutti sarebbe davvero impossibile, ma non posso non citare il mio presidente Gino e la mia società che mi hanno permesso di arrivare, anche fisicamente, dove mai avrei creduto. E poi la mia famiglia e le mie donne che mi hanno sempre, ma davvero sempre, supportato e sopportato. Infine i miei colleghi compagni di avventure e tutti quelli che ho incontrato in questo lungo viaggio, alcuni dei quali sono diventati come fratelli.

Avrei potuto mettere mille foto di questa grande esperienza... ho scelto l'ultima, appena caduto il pallone dello scudetto vinto il 28 aprile scorso... perché forse in cuor mio la decisione la avevo già presa.

È stato tutto straordinariamente figo!

Ci si becca al palazzetto gente".