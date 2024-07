Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia inserita nella pool D

Dopo un anno di purgatorio l'inno della Champions League può tornare finalmente a suonare. Sono stati effettuati stamani, presso la sede della Cev a Lussemburgo, i sorteggi per la fase a gironi della massima competizione europea per club: la Sir Sicoma Monini Perugia è stata inserita nella pool D con i turchi dell’HalkBank Ankara, i francesi del Saint-Nazaire VB Atlantique ed i cechi del Jihostroj Ceske Budejovice.

A destare maggior interesse è proprio la formazione turca, ma non andranno sottovalutate nemmeno le altre avversarie in quanto sono risultate vincitrici dei rispettivi campionati.

La saggezza del coach

Queste le parole di Angelo Lorenzetti, a caccia del primo successo continentale in carriera: "Nel commentare un girone che avrà inizio fra qualche mese è necessario stare nel campo dell’ipotetico perché nessuno ad oggi può immaginare in quali condizioni tecniche, tattiche e fisiche arriveranno tutte le compagini. L’unico fatto che possiamo sottolineare al momento è che nel girone sono state inserite tutte squadre che lo scorso anno hanno vinto i rispettivi campionati. Da questa considerazione si evince la necessità di arrivare al momento di inizio con un livello di gioco vicino al massimo ben sapendo che, con la nuova formula, ogni punto di ogni singolo set può fare la differenza. Questo è quello che vogliamo fare e lavoreremo al massimo per farci trovare pronti ai nastri di partenza".

I gironi estratti oggi

Pool A: Berlin Recycling Volleys (GER), Projekt Warszawa (POL), Greenyard Maaseik (BEL), ACH Volley Ljubljana (SLO).

Pool B: Vero Volley Monza (ITA), Helios Grizzlys Giesen (GER), Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR), Winner Matches 3rd Round CLVM 27/28.

Pool C: Aluron CMC Warta Zawiercie (POL), Allianz Milano (ITA), Knack Roeselare (BEL), Winner Matches 3rd Round CLVM 25/26.

Pool D: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA), Halkbank Ankara (TUR), Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE).

Pool E: Jastrzebski Weigiel (POL), SVG Luneburg (GER), Chaumont VB 52 (FRA), Levski Sofia (BUL).