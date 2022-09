Sir Safety Susa, al lavoro a ranghi quasi completi verso il debutto in campionato

Ranghi quasi completi per la Sir Safety Susa Perugia.

Anastasi ed il suo staff hanno dato il via ad una nuova settimana di lavoro, la penultima prima dell’inizio della Superlega, ed il tecnico bianconero ha ritrovato stamattina al PalaBarton altri quattro “reduci” del mondiale da poco concluso: gli iridati azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo, la medaglia d’argento Kamil Semeniuk e lo sloveno Gregor Ropret giunto quarto. Domani è previsto lo sbarco in Italia della medaglia di bronzo Flavio che chiuderà il cerchio e completerà la rosa.

Lavoro differenziato stamattina tra sala pesi e campo per gli ultimi quattro arrivati in casa Sir. Sorrisoni e pacche sulle spalle per Giannelli e Russo, di casa al PalaBarton, mentre Ropret e Semeniuk hanno avuto il loro primo impatto con il mondo bianconero e con l’impianto di Pian di Massiano.

Nel pomeriggio la squadra al completo svolgerà l’allenamento tecnico con Anastasi che potrà così cominciare ad impartire nel migliore dei modi le sue direttive tecnico-tattiche per quello che concerne il sistema di gioco.

Sarà una settimana molto importante ed intensa per Perugia che mercoledì si testerà sul campo di Civitanova con i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube e che si allenerà con intensità anche nel fine settimana per mettere a punto la “macchina” in vista dell’avvio ufficiale della stagione e della Superlega previsto per domenica 2 ottobre alle ore 15.30 al PalaBarton contro il Vero Volley Monza.