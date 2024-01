Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Lube Civitanova: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Si accendono nuovamente le luci del PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia che, dopo i match casalinghi di questo inizio di 2024 con Modena e Monza, torna a Pian di Massiano per ospitare domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, la Cucine Lube Civitanova per la terza giornata di ritorno di campionato.

Allenamento pomeridiano oggi ed ultima rifinitura domattina al PalaBarton per i Block Devils, nel pomeriggio il big match con la Lube in un palazzetto che si preannuncia gremito ed entusiasta.

“Con la Lube è sempre una partita di grande fascino, una partita bella da giocare per noi e per Civitanova ed una partita bella da vedere per il pubblico”, dice il regista bianconero Simone Giannelli alla vigilia. “Conosciamo le difficoltà della partita, La Lube ha grandi giocatori, sarà una gara tosta e complicata, noi cercheremo di fare il nostro sulle situazioni sulle quali abbiamo lavorato cercando di migliorare. I precedenti in perfetta parità? Sono dati che dimostrano come queste due società abbiano sempre combattuto. Ma sono dati che domani in campo conteranno poco, per noi sarà un momento importante di crescita se riusciremo a sfruttare certe situazioni. Il palazzetto gremito? Beh, un PalaBarton infuocato ci aiuta sempre, spero di vedere tanta gente domani e che riusciremo a farla infuocare con le nostre giocate”.

Settimana di preparazione intensa per i ragazzi di Angelo Lorenzetti con tanto studio tattico per cercare di fronteggiare al meglio i vari punti di forza degli avversari. Si va verso la conferma del consueto 6+1 dell’ultimo periodo con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Civitanova si presenta a Perugia dopo l’ininfluente sconfitta infrasettimanale di Champions in Romania. Coach Blengini dovrebbe partire inizialmente con De Cecco in regia, Lagumdzija opposto, Chinenyeze ed Anzani al centro della rete, Zaytsev e Nikolov martelli di posto quattro e Balaso a dirigere la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14:30.

PRECEDENTI

Sessantaquattro i precedenti tra le due formazioni. Trentadue le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, trentadue anche le affermazioni della Cucine Lube Civitanova. L’ultimo confronto diretto è la gara d’andata a Civitanova con la vittoria della Cucine Lube al quinto set (parziali di 20-25, 35-33, 25-21, 16-25, 22-20).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex nel match tra Perugia e Civitanova. Nel roster perugino c’è Davide Candellaro, alla Lube dal 2016 al 2018. Nella formazione marchigiana figurano Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, Ivan Zaytsev, alla Sir dal 2016 al 2018, e Simone Anzani, alla Sir nella stagione 2017-2018.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Civitanova sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Carmine Fontana.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani pomeriggio per Perugia-Civitanova sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Civitanova sarà trasmessa in replica martedì 16 gennaio alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima, sempre martedì ma alle ore 21:30, consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio i due atleti bianconeri Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk.

PROBABILI FORMAZIONI:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Lagumdzija, Chinenyeze-Anzani, Zaytsev-Nikolov, Balaso libero. All. Blengini.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Herrera, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Stefano Cesare - Alessandro Cerra