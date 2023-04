Playoff Superlega, gara 5 tra la Sir Safety Susa e l'Allianz Milano si giocherà il 10 aprile

C'era attesa per capire quando si sarebbe giocato Sir Safety Susa Perugia - Allianz Milano, lo scontro che designerà la squadra qualificata alla semifinale dei playoff scudetto e nel pomeriggio è stata resa nota la data ufficiale. Le due squadre torneranno ad affrontarsi al PalaBarton lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 18.

Per la zona di Pian Di Massiano dunque si prospetta una giornata abbastanza complessa sul piano dell'ordine pubblico: alle ore 15, allo stadio Curi, scenderanno in campo Perugia e Reggina in un match chiave per la lotta salvezza della squadra biancorossa, tre ore dopo il palazzetto riaccenderà le luci per una sfida, la quinta di una serie più lunga e snervante del previsto, che potrebbe decidere la stagione dei Block Devils.

INFO PREVENDITA - La società bianconera comunica pertanto che aprirà domattina martedì 4 aprile alle ore 12:00 la prevendita per il match con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Milano del 10 aprile (al prezzo va aggiunto l’importo di € 1,00 quale costo di commissione di servizio fissa):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00