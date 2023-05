Playoff Challenge, da domani Sir in palestra per preparare la semifinale. Giannelli, Russo e Piccinelli vanno in nazionale

Secondo giorno di riposo per la Sir Safety Susa Perugia.

All’indomani della gara di Padova Andrea Anastasi ha infatti concesso ai Block Devils quarantotto ore libere, domattina al PalaBarton la ripresa dei lavori con una doppia seduta (fisica al mattino e tecnica al pomeriggio) in vista della semifinale dei Playoff Challenge che vedrà i bianconeri affrontare a Pian di Massiano domenica 7 maggio alle ore 18:00 la Valsa Group Modena per un posto nella finale del torneo che assegna un posto nella Challenge Cup 2023-2024.

A tal proposito la società bianconera, ricordando la validità degli abbonamenti stagionali, comunica tutte le informazioni in merito all’acquisto dei biglietti per il match di domenica Perugia-Modena. È aperta dalle ore 12:00 di oggi martedì 2 maggio la prevendita con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti (al prezzo va aggiunto l’importo di € 1,00 quale costo di commissione di servizio fissa):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

GIANNELLI, RUSSO E PICCINELLI IN AZZURRO PER LA VNL

Il Commissario Tecnico della nazionale italiana Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato oggi, durante la conferenza di presentazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, i nomi dei 30 azzurri per la Volleyball Nations League 2023. Tre i Block Devils inseriti nella lista, si tratta del regista e capitano Simone Giannelli, del centrale Roberto Russo e del libero Alessandro Piccinelli.

Di seguito la lista completa:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Marco Falaschi

Opposti: Yuri Romano’, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta, Lorenzo Sala, Tommaso Guzzo

Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo, Giulio Magalini, Davide Gardini, Oreste Cavuto

Centrali: Simone Anzani, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Leonardo Mosca, Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Edoardo Caneschi

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Filippo Federici, Alessandro Piccinelli, Damiano Catania