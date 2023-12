Superlega, la Sir mantiene il morale alto in vista del Mondiale: anche Cisterna è battuta

Il Mondiale per Club incombe ma il calendario, unito ai relativi obbiettivi da raggiungere, non consente distrazione alcuna. La Sir Susa Vim Perugia era chiamata a dare seguito alla striscia di vittorie e a continuare ad incamerare punti soprattutto in prospettiva Coppa Italia: missione compiuta ma con riserva. Il Cisterna Volley si è dimostrata squadra ben più ostica del previsto e, per tutto il terzo set e parte del quarto, ha messo alla frusta gli uomini di Angelo Lorenzetti, che alla fine hanno fatto valere la loro determinazione nel conquistare la posta piena.

Non solo volley però: il match è stato preceduto dal concerto/esibizione di Alfa, emergente cantautore genovese idolo delle nuove generazioni, che ha esibito alcuni dei pezzi del suo repertorio. In seguito quest'ultimo ha seguito con grande interesse, nello spazio riservato ai giornalisti, lo svolgimento del gioco.

Il campionato dunque va in letargo, almeno per ora: già domani mattina alle ore 10 la truppa bianconera partirà da Roma alla volta dell'India per difendere il titolo conquistato in modo più che esaltante lo scorso anno.

Le cifre

E' stato tutto fuorchè una passeggiata per i bianconeri, che hanno vinto il confronto a muro (11 a 7), in attacco (56 vs 45%) e in ricezione (49 vs 27%). I pontini hanno fatto registrare una leggera prevalenza al servizio (6 aces a 7), con Perugia che però ha commesso più errori (20 vs 15). A meritarsi la palma del migliore in campo Simone Giannelli, con 4 punti di cui 1 a muro ed il 60% di efficacia offensiva.

La partita

Sono ancora indisponibili Leon e Russo (sulle loro condizioni rimane il riserbo in vista della competizione iridata) e Lorenzetti sceglie di affidarsi agli uomini più in forma. Il sestetto base pertanto non subisce variazioni rispetto alle ultime uscite.

Semeniuk e Ben Tara cercano subito di indirizzare la partita (6-3). Faure non trova il campo (11-6) e Falasca spende il suo time out. Al rientro però i suoi devono incassare l'ace di Giannelli ed il colpo di prima intenzione di Flavio (13-6). Qualche distrazione di troppo, ad esempio il diagonale errato di Solè, permette ai laziali accorciare il divario (17-12). La prospettiva di una rimonta appare concreta quando Bayram infligge una murata a Ben Tara (18-14), ma il break firmato Plontytskyi ne spegne di fatto ogni velleità (22-14). Sempre l'ucraino ferma a muro Baranowicz e regala otto palle set a Perugia (24-16); chiude subito Ben Tara (25-16).

Si riparte nel segno di Ben Tara e Semeniuk, quest'ultimo a segno direttamente dai nove metri (7-3); dalla parte opposta Peric non vuole essere da meno (8-6). E' Flavio, di forza, a ristabilire le distanze (11-7). Faure però trova il servizio vincente e consiglia di tenere le antenne dritte (14-13). Cosa che ai bianconeri riesce in quanto il muro di Ben Tara e l'attacco di Plotnytskyi valgono il 18-14 che precede il time out di Cisterna. Non fortunato perchè al rientro Flavio e Ben Tara sono insuperabili e portano Perugia sul 21-14. Non resta che chiudere la pratica: ci pensa a muro Semeniuk (25-19).

La terza frazione vede invece una partenza un po' a rilento da parte di Block Devils che devono subire il break chiuso dall'ace di Faure (3-6). Lo imita e bene Semeniuk (6-7), ma Peric sfonda il muro per il 6-9. Sul 10-14 Lorenzetti ordina il time out ma non basta: Bayram realizza dai nove metri l'11-16, Semeniuk manda out (12-18). Perugia deve tentare ad ogni costo di risalire la china e ci riesce fino al 18-20 ottenuto con un errore di Bayram (18-20); niente da fare poichè Faure non sbaglia (19-23). L'ace di Bayram prolunga la partita (20-25).

Non meno difficile l'avvio di quarto set: Semeniuk spara fuori (5-7), rimedia a muro Solè (7-7). Importante il mini break realizzato da Semeniuk (ace) e dall'errore di Peric (10-8). E' gara serrata: Bayrami pareggia (10-10), risponde Plotnytskyi a muro (12-10). E' l'episodio spartiacque, che ridà vigore alla Sir. Kalashnikov e Semeniuk firmano un allungo importantissimo (16-11). Falasca tenta di spezzare il ritmo con un time out, ma i Block Devils rimangono concentrati: Flavio di giustezza infila il 17-11. Cisterna prova risalire (19-15), ma l'ace di Ropret, sempre prezioisssimo quando chiamato in causa, è di straordinaria importanza (21-14). Sembra finita, ma una lunga serie di errori e l'ace di Baranowicz tengono il pubblico del PalaBarton ancora sulle spine (23-21). Tre match point Sir con Semeniuk; due ne vengono fallite, non la terza (mani out Plotnystkyi): 25-23 e la grande avventura può iniziare.

Il tabellino

SIR SUSA VIM PERUGIA - CISTERNA VOLLEY 3-1

Parziali: 25-16, 25-19, 20-25,

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 17, Flavio 10, Solè 6, Plotnytskyi 17, Semeniuk 14, Colaci (libero), Ropret 1, Held, Candellaro 2, Herrera. N.e.: Toscani (libero), Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Faure 19, Mazzone 1, Nedeljkovic 6, Bayram 12, Peric 11, Piccinelli (libero), De Santis, Czerwinski, Giani 3, Rossi. N.e.: Finauri, Ramon. All. Falasca, vice all. Cocconi.

Arbitri: Michele Brunelli - Massimo Florian

LE CIFRE – PERUGIA: 20 b.s., 6 ace, 49% ric. pos., 28% ric. prf., 56% att., 11 muri. CISTERNA: 15 b.s., 7 ace, 27% ric. pos., 11% ric. prf., 45% att., 7 muri.