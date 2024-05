Settore giovanile Sir, termina il viaggio dell'Under 17 alle finali nazionali

Termina con una vittoria e due sconfitte il cammino dell’under 17 della Sir Safety Perugia alle finali nazionali di categoria in corso di svolgimento a Lanciano.

I ragazzi del settore giovanile bianconero, griffato ITS Umbria Academy, main sponsor di tutto il settore, chiudono al terzo posto il girone eliminatorio A e mancano il passaggio alle migliori sedici d’Italia.

Nella prima giornata di ieri i Block Devils, campioni regionali in carica, hanno chiuso con due sconfitte.

La prima nel match d’esordio contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, rappresentante della Calabria con il punteggio di 1-3 (parziali di 26-28, 18-25, 25-16, 14-25) in una gara nella quale i ragazzi di coach Fontana hanno pagato a caro prezzo un primo parziale perso in volata dopo essere stati avanti fino al 23-18. Il contraccolpo psicologico si è fatto sentire e la squadra, con l’eccezione di un terzo set vinto con largo margine, ha poi faticato ad avere continuità nel proprio gioco al cospetto di un avversario di buon livello tecnico e fisico.

La seconda battuta d’arresto è arrivata nel pomeriggio contro i Diavoli Powervolley (Lombardia 2) che si sono imposti in tre set (parziali di 13-25, 15-25, 13-25) dimostrandosi formazione di rango per la categoria, tecnicamente superiore e fisicamente impressionante.

Nella terza e conclusiva partita di stamattina capitan Fiori e compagni hanno ritrovato vittoria e sorriso sconfiggendo con un perentorio 3-0 (parziali di 25-23, 25-18, 25-11) il Volley Olimpia Aosta, rappresentante della Valle D’Aosta, in un match che poco contava in termini di classifica, ma che è stato comunque prezioso per far accumulare esperienza formativa a dei giovanissimi atleti.

Questa la rosa dell’under 17 in campo nelle finali nazionali di Lanciano:

Mattia Cassieri, Vitale Tesone, Riccardo Fiori, Gabriele Tittarelli, Enzo Briziarelli, Matteo Pitton, Gabriele Conversini, Davide Giambagli, Federico Vertecchi, Matteo Mecarelli, Nathan Broetto, Edoardo Santibacci, Alessandro Cassieri (L), Samuel Barbacci (L). All. Carmine Fontana.

BOY LEAGUE, AL VIA NEL FINE SETTIMANA LA FINAL EIGHT PER I PICCOLI BLOCK DEVILS

Scatta dopodomani la Final Eight della Del Monte® Boy League, competizione riservata agli atleti under 14 organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A che torna dopo cinque stagioni di assenza e che permette a giovani pallavolisti provenienti da alcuni dei più floridi settori giovanili di Serie A di mettersi in mostra.

La 25a edizione della “Coppa Enrico Bazan” è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, in collaborazione con la FIPAV, con la società Virtus Fano e col Comune di Fano, insieme alla società Apav Calcinelli-Lucrezia. Otto le squadre che si daranno battaglia da venerdì 24 maggio fino a domenica 26 maggio su due campi di gioco, il Palasport Allende di Fano (campo principale) e la palestra comunale di Lucrezia di Cartoceto.

Ci saranno anche i giovanissimi Block Devils della Sir Susa Vim Perugia all’appuntamento avendo conquistato uno degli otto posti disponibili nel girone eliminatorio dello scorso aprile disputato al PalaSir di Santa Maria degli Angeli chiuso al secondo posto alle spalle della Cucine Lube Civitanova e davanti alla Shedirpharma Sorrento ed alla Yuasa Battery Grottazzolina.

Nella Final Eight i bianconeri sono stati inseriti nel girone F insieme ad Emmeti Clima Modena Volley, Gamma Chimica Brugherio e Pallavolo Padova mentre nel girone E figurano Consar Ravenna, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino e Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo.

La formula prevede due gironi all’italiana le cui partite si disputeranno venerdì e sabato. Le prime due di ogni girone si qualificano per le semifinali 1°/4° posto, le due terze per la finale 5°/6° posto e le due quarte per la finale 7°/8° posto. Le semifinali e tutte le finali si giocheranno domenica.

Il percorso della Sir Susa Vim Perugia nel girone F partirà venerdì pomeriggio alle ore 18:00 contro Modena, sabato mattina alle ore 9:30 il match contro Brugherio, sabato pomeriggio alle ore 17:00 la gara contro Padova.

Questa la rosa della Sir Susa Vim Perugia impegnata nelle Final Eight di Boy League:

Buompadre Lorenzo, Covarelli Lorenzo, Pellegrini Pietro, Valocchia Lorenzo, Fabbri Stefano, Bertoia Jacopo, Grbic Milos, Mancinelli Bernardo, Evangelisti Tommaso, Tamagnini Giorgio, Dornescu Luca, Ndongomo Nangfack Giulio, Galiano Alessio (libero), Perticoni Mario (libero). All. Moscioni Andrea, vice all. Piacentini Andrea.