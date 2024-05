Settore giovanile Sir, tutto pronto per il derby ITS che assegna un posto in serie B

È arrivata all’ultimo atto la serie C maschile, massima categoria regionale che vede iscritte le formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy, figlie di un progetto nato dalla collaborazione tra la società del presidente Sirci e la ITS Umbria Academy, main sponsor del settore giovanile. La ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate con sede a Perugia in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione.

Un’accademia nata per creare le migliori condizioni per valorizzare il talento dei giovani, mettendo in campo le competenze più aggiornate e stimolando la loro naturale capacità di adattamento al cambiamento e alla costante evoluzione tecnologica, affinché possano essere i formidabili alleati delle imprese nell’affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle transizioni ecologica e digitale. “Mission” condivisa in toto dalla Sir Susa Vim con il suo settore giovanile.

Dopo aver sbaragliato la concorrenza nei turni precedenti dei playoff, sono arrivate a giocarsi la serie B in finale le due formazioni bianconere della Sir Umbria Academy Assisi e della Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli, le due regine della stagione che hanno chiuso al primo e secondo posto la stagione regolare e che hanno raggiunto l’ultimo atto della post season senza sconfitte.

Serie al meglio delle tre partite, fattore campo “assente” in quanto entrambe le formazioni giocano al PalaSir di Santa Maria degli Angeli, grande equilibrio durante tutto l’anno con una vittoria per parte in campionato nei due scontri diretti.

Da una parte l’esperienza della Sir Umbria Academy Assisi di coach Moscioni, squadra avvezza a questo genere di partite, guidata dalla sicura regia di capitan Bregliozzi e dagli attacchi dell’opposto Urbani. Squadra che sbaglia poco, abile a muro, capace di interpretare al meglio i differenti momenti di un match.

Dall’altra parte l’esuberanza della Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli guidata in panchina dalla coppia tecnica Fontana-Severini. Gruppo giovanissimo, composto dai migliori elementi del vivaio under 17 ed under 19 (under 19 che tra l’altro si è fatta onore proprio in settimana nelle finali nazionali di categoria), con ragazzi che sono cresciuti insieme nel settore giovanile bianconero, fisicamente importante in particolare nei due centrali Severini e Fossa, di qualità tecnica negli attacchi di banda con la coppia formata da capitan Dionigi e Fiori.

Sarà anche una serie particolare. Un derby è vero, ma soprattutto saranno sfide in famiglia dove la tensione comunque non mancherà come è giusto che sia quando la posta in palio (in questo caso la serie B) è alta.

A decidere come sempre nello sport il verdetto inappellabile del campo. Si parte dopodomani sabato 18 maggio al PalaSir alle ore 20:30 con gara 1. Gara 2 si giocherà sabato 25 maggio ancora alle ore 20:30 mentre l’eventuale gara 3 è prevista per sabato 1 giugno sempre alle ore 20:30.