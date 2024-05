Settore giovanile Sir, al via le finali nazionali. Si parte domani con l'Under 19

Dopo il pokerissimo a livello regionale, con cinque titoli su cinque messi in bacheca dall’under 12 all’under 19, è tempo di finali nazionali per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia griffato ITS Umbria Academy, main sponsor di tutto il settore.

La prima manifestazione in programma in ordine di tempo sono le finali nazionali riservate alla categoria under 19 che scattano domani a San Giustino e nel territorio dell’Altotevere per una settimana che mette in campo il meglio del movimento giovanile italiano e che vedrà tra le partecipanti, in rappresentanza dell’Umbria, la Sir Safety Perugia. Coach Fontana ed il suo vice Severini faranno svolgere oggi pomeriggio ai ragazzi un ultimo allenamento preparatorio al PalaSir di Santa Maria degli Angeli, quartier generale del settore giovanile, a seguire in serata la partenza alla volta di Città di Castello. Sarà infatti il PalaJoan di Città di Castello la sede del girone eliminatorio dei Block Devils inseriti nel raggruppamento B con Volley Modica (Sicilia 2), Polisportiva Venosa (Basilicata) e Vero Volley Monza (Lombardia 2). Il programma gare vedrà in campo i bianconeri domani mattina alle ore 10:30 contro il Volley Modica, nel pomeriggio alle ore 17:00 la sfida contro Vero Volley Monza mentre mercoledì mattina alle ore 9:00 la chiusura contro Polisportiva Venosa. Cinque i gironi eliminatori, le prime di ogni girone passano alla fase successiva delle migliori dodici raggiungendo le sette teste di serie già qualificate di diritto.

Questa la rosa dell’under 19 in campo nelle finali nazionali:

Salvatore Cannilla, Mattia Cassieri, Filippo Dionigi (K), Luca Vagnetti, Filippo Fossa, Giorgio Maria Meattelli, Matija Grbic, Michele Modugno, Riccardo Fiori, Vitale Tesone, Michele Severini, Gabriele Conversini, Enzo Briziarelli, Valentin Minchev. All. Fontana, vice all. Severini.

La finale nazionale under 19 sarà il prologo per gli impegni del settore giovanile griffato ITS Umbria Academy. A seguire dal 21 al 26 maggio toccherà ai ragazzi dell’under 17 nelle finali nazionali di categoria a Lanciano, dal 24 al 26 maggio finali di Boy League a Fano riservate alle formazioni under 14 delle società di serie A, infine dal 28 maggio al 2 giugno invece sarà il turno dell’under 15 nelle finali di Schio.