Volley, il settore giovanile della Sir cala il pokerissimo

Dopo il poker della prima squadra di coach Lorenzetti, cala addirittura il pokerissimo il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia griffato ITS Umbria Academy, main sponsor di tutto il settore.

Dopo i titoli regionali conquistati la scorsa settimana con l’under 19, l’under 15 e l’under 12, si sono svolte ieri al palasport Pellini di Perugia le ultime due finali regionali che mettevano in palio i titoli in under 13 ed under 17 ed anche stavolta sono stati i giovani Block Devils a fare festa.

Il primo titolo assegnato in ordine di tempo è stato quello riservato alla categoria under 13 che ha visto in campo nella finalissima due formazioni del settore giovanile bianconero, la Volley Giovanile Sir Rossa di coach Moscioni e la Sir Safety Verde di coach Brizzi. A spuntarla in due set con i parziali di 25-21 e 25-20 è stata la Volley Giovanile Sir Rossa, ma è stata per tutti i giovanissimi atleti una grande festa di sport. Mvp della finale lo schiacciatore Alessandro Ottaviani.

Questa la rosa dell’under 13 campione regionale:

Riccardo Ceccarelli, Gabriele Mencaglia, Andrea Ambrogi, Iacopo Menetti, Alessandro Ottaviani, Giorgio Boccioli, Francesco Martinelli, Federico Lorenzetti, Lorenzo Morganti, Gioele Baldini.

Questa invece la rosa dell’under 13 seconda classificata:

Giuseppe Blefari, Santiago Cardinale, Tommaso Chiocchini, Luca Dornescu, Tommaso Evangelisti, Arsenij Leone, Alessio Rahi Lerro, Gabriele Mantovani, Samuel Roscini, Filippo Salari.

A seguire come ultima finale di giornata si è svolta quella che metteva in palio il titolo under 17 con la Sir Safety Perugia opposta alla School Volley Perugia. Vittoria in tre set per i bianconeri di coach Fontana che soffrono nel primo set, vinto in rimonta dopo un lungo inseguimento 26-24 con l’ace di Fiori, poi alzano i giri del motore prendendo in mano la partita, chiudendo gli altri due parziali con i punteggi di 25-20 e 25-12 e laureandosi dunque campioni dell’Umbria con annesso pass per le finali nazionali di Lanciano. Mvp della finale il martello bianconero Riccardo Fiori.

Questa la rosa dell’under 17 campione regionale:

Mattia Cassieri, Vitale Tesone, Riccardo Fiori, Gabriele Tittarelli, Enzo Briziarelli, Matteo Pitton, Jacopo Bertoia, Gabriele Conversini, Davide Giambagli, Federico Vertecchi, Matteo Mecarelli, Nathan Broetto, Edoardo Santibacci, Alessandro Cassieri (L), Samuel Barbacci (L).

Arriva dunque un risultato incredibile per il settore giovanile bianconero che conquista il titolo regionale in tutte le categorie giovanili. Grande la soddisfazione della società, della dirigenza e di tutto il parco tecnici del settore giovanile soprattutto per la crescita tecnica ed umana dei ragazzi che ogni giorno in palestra dimostrano di divertirsi e di voler imparare. E questa è la vittoria più bella.