Settore giovanile Sir, altra finale nazionale: domani tocca all'under 17

Seconda finale nazionale in ordine strettamente temporale per il settore giovanile della Sir Susa Vim Perugia griffato ITS Umbria Academy, main sponsor di tutto il settore.

Dopo le buone prestazioni dell’under 19 la scorsa settimana, scattano domani a Lanciano le finali nazionali riservate alla categoria under 17 che vedranno come rappresentante dell’Umbria in quanto campione regionale di categoria la Sir Safety Perugia di coach Fontana.

Parte oggi la comitiva bianconera alla volta della località abruzzese. Parte con l’entusiasmo di sapere di vivere una esperienza sportiva bellissima. Parte con l’orgoglio di rappresentare la propria regione in un evento importantissimo a livello giovanile. Parte con la consapevolezza che ci vorrà una grande impresa per superare la prima fase ed accedere tra le migliori sedici d’Italia perché i giovani Block Devils in base al ranking sono stati inseriti nel girone eliminatorio A con il Volley Olimpia Aosta (Valle D’Aosta), la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (Calabria) ed i Diavoli Powervolley (Lombardia 2). Raggruppamento decisamente impegnativo con Vibo in grado di offrire sempre un settore giovanile di alto livello e soprattutto la Powervolley che da anni è tra le regine d’Italia a livello giovanile.

Il programma gare vedrà in campo i bianconeri domani mattina alle ore 11:00 contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, nel pomeriggio alle ore 18:00 la sfida contro i Diavoli Powervolley mentre mercoledì mattina alle ore 9:00 la chiusura contro il Volley Olimpia Aosta. Quattro i gironi eliminatori, le prime di ogni girone passano alla fase successiva delle migliori sedici raggiungendo le dodici teste di serie già qualificate di diritto.

Questa la rosa dell’under 17 in campo nelle finali nazionali:

Mattia Cassieri, Vitale Tesone, Riccardo Fiori, Gabriele Tittarelli, Enzo Briziarelli, Matteo Pitton, Gabriele Conversini, Davide Giambagli, Federico Vertecchi, Matteo Mecarelli, Nathan Broetto, Edoardo Santibacci, Alessandro Cassieri (L), Samuel Barbacci (L). All. Fontana.