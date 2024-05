Volley serie C, la Sir Umbria Academy impegnata nelle semifinali playoff

È arrivata al rush finale la post season della serie C maschile, massima categoria regionale che vede iscritte le formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy, figlie di un progetto nato dalla collaborazione tra la società del presidente Sirci e la ITS Umbria Academy, main sponsor del settore giovanile. La ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate con sede a Perugia in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione.

Un’accademia nata per creare le migliori condizioni per valorizzare il talento dei giovani, mettendo in campo le competenze più aggiornate e stimolando la loro naturale capacità di adattamento al cambiamento e alla costante evoluzione tecnologica, affinché possano essere i formidabili alleati delle imprese nell’affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle transizioni ecologica e digitale. “Mission” condivisa in toto dalla Sir Susa Vim con il suo settore giovanile.

In serie C è tempo di semifinali playoff di ritorno per le due formazioni bianconere ancora in corsa ed il PalaSir di Santa Maria degli Angeli diventa domani il centro gravitazionale del volley maschile umbro.

Si parte alle ore 17:00 con il match di ritorno tra la Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli, guidata dalla coppia tecnica Fontana-Severini e testa di serie numero due dei playoff, e la ASD Narni. Nella gara d’andata della scorsa settimana i giovani Block Devils, gruppo formato dai talenti migliori del settore giovanile, si sono imposti 1-3 in trasferta al termine di un match duro e combattuto. Domani a Dionigi e compagni servono due set per staccare il biglietto per la finale che assegna un posto nella prossima serie B.

Biglietto che cerca anche la Sir Umbria Academy Assisi di coach Moscioni (testa di serie numero uno della post season e gruppo formato da un mix di elementi cresciuti nel vivaio Sir e da alcuni atleti più esperti) che a seguire alle ore 20:30 sfida la Nuova Pallavolo Spoleto. Anche in questo caso la gara d’andata si è risolta 1-3 in favore dei bianconeri che hanno dovuto fare fondo a tutte le loro risorse per avere ragione degli avversari. Bregliozzi e compagni necessitano di almeno due set per concludere a loro favore la semifinale e volare in finale.