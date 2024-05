Volley serie C, la ITS Sir Umbria Academy Assisi vince gara 1 della finale playoff

Va alla ITS Sir Umbria Academy Assisi gara 1 di finale playoff nella serie C regionale maschile. In un gremito PalaSir di Santa Maria degli Angeli i Block Devils di coach Moscioni, nel derby tutto targato ITS, si impongono in tre set sulla ITS Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli di coach Fontana e fanno, in una serie al meglio delle tre, il primo importante passo verso la conquista della serie B.

Primo atto di finale playoff (che a bordo campo ha visto la presenza del presidente Sirci e dello staff tecnico della prima squadra al gran completo con coach Lorenzetti ed i suoi assistenti Giaccardi e Piacentini) che per due set pende tutto dalla parte della squadra di Assisi, regina anche della regular season. Bregliozzi e compagni giocano una pallavolo di alto livello tecnico, contengono al minimo gli errori diretti e si dimostrano più esperti ed avvezzi a questo tipo di gare rispetto ai giovanissimi avversari di S.M. degli Angeli che invece probabilmente pagano un po’ lo “scotto” dell’emozione. Nel terzo parziale è invece lotta serrata. I ragazzi di coach Fontana lasciano andare il braccio e salgono di giri al servizio. Il set vive sul filo dell’equilibrio praticamente dall’inizio alla fine. Nel concitato finale S.M. degli Angeli manca un paio di occasioni in contrattacco, mentre Assisi mantiene la freddezza necessaria e con il contrattacco di Urbani chiude set e partita portandosi in vantaggio nella serie. Serie che vivrà il secondo atto nel prossimo fine settimana. Gara 2 è infatti in programma sempre al PalaSir sabato prossimo 25 maggio alle ore 20:30 con la ITS Sir Umbria Academy Assisi che giocherà per chiudere tutto e festeggiare la promozione e con la ITS Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli che cercherà invece di rimettere tutto in discussione e di giocarsi poi la vittoria nell’eventuale gara 3.

PROGETTO SIR SAFETY PERUGIA - ITS UMBRIA ACADEMY

Le formazioni della ITS Sir Umbria Academy iscritte alla serie C regionale sono figlie di un progetto nato dalla collaborazione tra la società del presidente Sirci e la ITS Umbria Academy, main sponsor del settore giovanile. La ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate con sede a Perugia in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione. Un’accademia nata per creare le migliori condizioni per valorizzare il talento dei giovani, mettendo in campo le competenze più aggiornate e stimolando la loro naturale capacità di adattamento al cambiamento e alla costante evoluzione tecnologica, affinché possano essere i formidabili alleati delle imprese nell’affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle transizioni ecologica e digitale. “Mission” condivisa in toto dalla Sir Susa Vim con il suo settore giovanile.

LA CRONACA

La ITS Sir Umbria Academy Assisi si presenta in campo al via con Bregliozzi ed Urbani in diagonale, Sensi e Giordani coppia di centrali, Rus e Canenti schiacciatori e Bulletta libero. La ITS Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli schiera invece Tesone al palleggio, Fiori opposto, Fossa e Severini in posto tre, Grbic e Dionigi martelli e Vagnetti libero.

Partenza a razzo di Assisi nel primo set con Sensi al servizio che piazza subito un break importante (8-2). Reazione di S.M. Degli Angeli affidata a Fiori (11-8). Assisi riparte con l'ace di Giordani (14-8). Ancora Fiori a suonare la carica per S.M. Degli Angeli (15-11). Ace di Urbani (19-13). S.M. Degli Angeli cerca il disperato recupero con Severini (22-17), ma il parziale è segnato. Lo chiude il primo tempo di Sensi (25-17).

Subito 4-0 subito per Assisi nel secondo set con Sensi ed Urbani sugli scudi. Dionigi e Severini accorciano (6-5). Assisi riparte con due attacchi di Urbani (11-7). Dentro Meattelli per S.M. Degli Angeli. Parallela di Dionigi (12-10). Muri vincenti di Urbani (14-10) e di Fossa dall’altra parte (17-15). Assisi alza il muro e scappa via (20-15). Contrattacco di Urbani, poi muro di Sensi, poi ancora Urbani (23-15). L'ace di Rus sigla il raddoppio di Assisi (25-16).

Nella terza frazione ace di Bregliozzi in avvio poi Urbani (3-0). Ace di Dionigi (5-4). Assisi prova a scappare, Severini tiene i suoi in partita (10-8). Out Urbani poi ace di Meattelli (13-13). In rete l'attacco di Dionigi, poi maniout di Rus (16-13). L'attacco di Fossa ed il muro di Severini accorciano (16-15). Gran difesa di Meattelli che propizia l'aggancio (17-17). In rete Sensi, vantaggio S.M. Degli Angeli (17-18). Per Assisi è sempre Urbani a togliere le castagne dal fuoco (19-19). Assisi rimette la testa avanti (21-20). Maniout di Canenti (22-20). Dionigi dalla seconda linea (23-22). Fiori pareggia con il contrattacco (23-23). In rete il servizio di Meattelli e match point per Assisi (24-23). Il contrattacco di Urbani chiude la partita (25-23).

IL TABELLINO

ITS SIR UMBRIA ACADEMY ASSISI - ITS SIR UMBRIA ACADEMY S.M. DEGLI ANGELI 3-0

Parziali: 25-17, 25-16, 25-23

ITS SIR UMBRIA ACADEMY ASSISI: Bregliozzi, Urbani, Sensi, Giordani, Rus, Canenti, Bulletta (libero), Ancora, Muzhani, Cosucci, Brozzi (libero), Sirci, Palazzetti, Alesiani, Modugno. All. Moscioni.

ITS SIR UMBRIA ACADEMY S.M. DEGLI ANGELI: Tesone, Fiori, Fossa, Severini, Grbic, Dionigi, Vagnetti (libero), Cannilla, Conversani, Meattelli, Minchev. All. Fontana, vice all. Severini.

Arbitri: Giacomo Famiani - Marco Mariottini