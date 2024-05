Volley serie C, arriva gara 2 della finale playoff tutta ITS

È arrivata all’ultimo atto la serie C maschile, massima categoria regionale che vede iscritte le formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy, figlie di un progetto nato dalla collaborazione tra la società del presidente Sirci e la ITS Umbria Academy, main sponsor del settore giovanile. La ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate con sede a Perugia in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione.

Un’accademia nata per creare le migliori condizioni per valorizzare il talento dei giovani, mettendo in campo le competenze più aggiornate e stimolando la loro naturale capacità di adattamento al cambiamento e alla costante evoluzione tecnologica, affinché possano essere i formidabili alleati delle imprese nell’affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dalle transizioni ecologica e digitale. “Mission” condivisa in toto dalla Sir Susa Vim con il suo settore giovanile.

Tutto pronto al PalaSir di Santa Maria degli Angeli per gara 2 di finale tra le due formazioni bianconere della Sir Umbria Academy Assisi e della Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli.

Il primo atto della serie se lo sono aggiudicato i ragazzi di Assisi di coach Moscioni lo scorso fine settimana, domani sera, con fischio d’inizio alle ore 20:30, la seconda sfida che può già essere decisiva per il passaggio in serie B. Assisi infatti è ad una sola vittoria dal traguardo e scenderà in campo per chiudere il discorso e conquistare la promozione. Non saranno dello stesso avviso ovviamente i giovani dei tecnici Fontana e Severini che hanno la ferma intenzione di rimettere in equilibrio la serie e portarla alla eventuale “bella” del primo giugno.

Gara 1 ha visto la maggiore esperienza e robustezza tecnica di Assisi prevalere al cospetto della gioventù e dell’esuberanza fisica di S.M. degli Angeli, formazione composta dai migliori elementi del vivaio under 17 ed under 19. Ma ogni partita fa storia a sé ed il terzo set di gara 1, terminato in volata, ha dimostrato come i valori si possano assottigliare notevolmente.

Moscioni punterà ancora sulla vena realizzativa di Urbani, sulla regia sempre lucida di Bregliozzi e sulla costanza del tandem di posto quattro Rus-Canenti. Fontana cercherà di trarre slancio dalle bordate di Dionigi, dalla linearità del palleggiatore Tesone e dalla fisicità a muro ed in primo tempo dei centrali Severini e Fossa.

Si preannuncia, così come in gara 1, un PalaSir gremito e “rumoroso” a fare da cornice ad un match dal peso specifico notevole. In palio un posto nella prossima serie B.

Probabili formazioni:

ITS SIR UMBRIA ACADEMY ASSISI: Bregliozzi-Urbani, Sensi-Giordani, Rus-Canenti, Bulletta (libero). All. Moscioni.

ITS SIR UMBRIA ACADEMY S.M. DEGLI ANGELI: Tesone-Dionigi, Fossa-Severini, Grbic-Fiori, Vagnetti (libero). All. Fontana, vice all. Severini.

Arbitri: Fabio Moretti - Rosa Gessone