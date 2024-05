Volley serie C femminile, la Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia contiene la rimonta di Chiusi

È andata in scena al PalaBarton gara 1 della semifinale playoff di serie C. Alle padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia occorrono cinque set per avere la meglio su una coriacea C.M.E. Vitt Chiusi. Match dai due volti con le perugine avanti di due set che subiscono la rimonta prima di prendere il sopravvento nel finale. Se le toscane hanno difeso molto bene, sfruttando tra l’altro le peculiarità dell'impianto di gara, dall’altra parte della rete è mancata nei momenti cruciali la correlazione muro-difesa. La partita che vale una finale rimane aperta con ultima sentenza rimandata a sabato alle ore 18.

CRONACA

Una buona partenza delle ragazze di Ciofetta, Borzetta colpisce in banda (9-5) mentre Corselli tiene alta la guardia (14-13). Monti piazza l’ace del sorpasso (15-16), ma la reazione termina lì. Giambi in primo tempo affonda (22-19) e spetta a Martinelli chiudere e portare le sue compagne in vantaggio al cambio campo.

Si riparte e Ceccarelli è autrice di un pallonetto prima e di un muro poi (11-5) che sembrano mettere le distanze. Il sussulto delle chiusine c’è e sono i suoi elementi di riferimento, Distante e Corselli a mettere la freccia (14-15). Giambi riagguanta la parità (17-17) e sul filo di lana è un errore in attacco a consentire il raddoppio alle locali.

Fanno fatica ora le padrone di casa a contenere la reazione avversaria, Monti allunga con un mani-out (11-14), Borzetta impatta (14-14) ma non riesce ad invertire il flusso. Chiusi accorcia le distanze.

Nel quarto parziale la battaglia colpo su colpo prosegue e le sorti rimangono in equilibrio fino al 19-19. Le chiusine ottengono il pareggio nel computo dei set e diventa necessario il tie-break.

Qui le ospiti pagano dazio allo sforzo profuso per la rimonta ed escono di scena sin dalle prime battute.

Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia – C.M.E. Vitt Chiusi: 3-2

Set: 25-19, 25-23, 18-25, 22-25, 15-6

Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia: Martinelli, Borzetta, Giambi, Ceccarelli, Turini, Gallina, Mannelli (L1), Sasso. N.E.: Busti, Baldicchi, Pappalardo, De Santis, Urbani (L2). All.: Ciofetta - Bartoccini

C.M.E. Vitt Chiusi: Monti, Corselli, Distante, Tosoni, Tamagnini, Valdambrini, Giannotti (L1), Mezzanotte. N.E.: Merluzzo, Menchicchi, Barbanera, Gotra, Ceccarini (L2). All.: Pippi

Arbitri: Marco Mariottini - Paolo Pocceschi