Serie C femminile, la Bartoccini Fortinfissi School Volley è in finale play-off

La Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia si aggiudica anche gara 2 della semifinale playoff ed accede così alla finale con Bastia. In trasferta espugna il campo di una indomita CME Vitt Chiusi, con un andamento del match che ricalca quello della gara d’andata: le perugine, avanti di due set, subiscono la rimonta prima di un tie-break infuocato chiuso all’ultimo respiro. Ad attendere le ragazze di Ciofetta in finale sarà Bastia Volley, trionfante su San Gemini.

CRONACA

L'inizio è molto equilibrato, sarà il turno al servizio di Monti a creare lo strappo (20-15), complice qualche errore delle ospiti. Non è ancora arrivato l’epilogo del primo set, infatti le ragazze di Ciofetta con pazienza ricostruiscono. Corselli spinge avanti le sue compagne (23-21), ma nel momento delicato le chiusine cadono sotto i colpi di Turini e Martinelli.

Le perugine, in vantaggio al cambio campo, ripartono con slancio e creano un break (6-10) che verrà tenuto fino alla fine. C’è il raddoppio per la Bartoccini, ma la gara cambia padrone.

È il momento per Chiusi di aumentare lo sforzo, non basta più una ottima difesa per scardinare la squadra avversaria. Tamagnini consolida un break (15-12) che verrà tenuto fino al termine del set e lo svantaggio dimezzato porta nuova linfa tra le fila delle ragazze di Pippi.

Nel quarto parziale Valdambrini continua a servire una inesauribile Corselli che la ripaga (14-11). Perugia non riesce a contenere a muro e la parità nel computo set è raggiunta.

Si va al tie-break dove si gioca sul filo dell'equilibrio. Il vantaggio delle locali al cambio campo (8-6) non dura per molto. È Giambi a murare con successo (8-8), si continua a lottare punto a punto. Le padrone di casa annullano le prime due palle match di Perugia, ma sulla terza sarà Turini dai nove metri ad emettere la sentenza.

C.M.E. VITT CHIUSI – BARTOCCINI FORTINFISSI SCHOOL VOLLEY PERUGIA 2-3

Set: 23-25 22-25 25-22 25-16 15-17)

C.M.E. VITT CHIUSI: Monti, Corselli, Distante, Tosoni, Tamagnini, Valdambrini, Giannotti (L1), Mezzanotte, Menchicchi. N.E.: Merluzzo, Barbanera, Gotra, Ceccarini (L2). All.: Pippi

BARTOCCINI FORTINFISSI SCHOOL VOLLEY PERUGIA: Martinelli, Borzetta, Giambi, Ceccarelli, Turini, Gallina, Mannelli (L1), De Santis, Sasso, Baldicchi, Urbani (L2). N.E.: Busti, Pappalardo. All.: Ciofetta - Bartoccini

Arbitri: Rosa Gessone - Paolo Tardioli