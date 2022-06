Serie B1: Gianluca Ricci è il nuovo allenatore della Lucky Wind Trevi

La A.S.D. Trevi Volley comunica che sarà Gianluca Ricci il nuovo allenatore che guiderà la squadra di B1.Non ha bisogno di presentazione, per lui parla il suo curriculum professionale ricco di soddisfazioni. Ha avuto esperienze in Serie B1 femminile con Bastia, Marsciano, Todi e Orvieto. Nel corso della sua carriera ha vinto un campionato di serie D vinto con Giglio Foligno, un campionato di serie C con Todi e uno serie di B2 con Bastia. Per motivi di lavoro e di tempo aveva rinunciato, per un periodo ad essere capo allenatore: è rimasto nel mondo della pallavolo come assistente allenatore in A2 con la Bartoccini Perugia, conquistando la promozione in serie A1. Nell’ultima stagione è stato allenatore del Pontefelcino Volley in B2.

Raggiunto telefonicamente dai canali ufficiali della società, queste sono state le sue prime parole da allenatore di Trevi: “Partendo dal presupposto che allenare a Trevi è un privilegio, ci sono 2 fattori che mi hanno spinto ad accettare l’offerta. Il primo sta nella società: ovvero una società che da tanti anni, credo 50, sta facendo la storia della pallavolo umbra: quindi farne parte è un privilegio. Il secondo fattore che mi ha spinto ad accettare l’offerta è stato tutto quello chi mi è stato detto dal mio amico e predecessore Gian Paolo Sperandio nei riguardi della società, dello staff, delle giocatrici che verranno confermate”.

Le premesse sono molto buone: “Arrivando in una società del genere, in un gruppo ben rodato e ben allenato, credo che le aspettative non possono essere basse. Quello che posso dire è che darò il 110% in ogni singolo allenamento e in ogni singola partita, mettendo a disposizione la mia voglia di fare e lavorare che è sicuramente tanta. Non vedo l’ora di completare la rosa, di parlare con le ragazze, e di cominciare una stagione che, spero, porti molto entusiasmo”.

Infine, ha lanciato un messaggio all’ambiente trevano: “Per quanto riguarda l’ambiente di Trevi, posso dire che da avversario era un problema giocarci. Abbiamo fatto mille battaglie: spero che questa volta in battaglia, stiano dalla mia parte, quindi ci segua come ha fatto fino ad oggi”.