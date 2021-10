Serie B, per la Intervolley Foligno test con San Giustino

In attesa dell'inizio del campionato di serie B, previsto per domenica 17 ottobre a Grosseto, la Intervolley Foligno continua la sua marcia di avvicinamento a questo importante appuntamento. Per domani è stato fissato un altro test match e l'avversario sarà la Pallavolo San Giustino per quello che si prefigura come un antipasto per ciò che attenderà i falchetti nelle gare da tre punti. Si giocherà al Pala Ciccioli alle ore 19:30. Per i biancoazzurri sarà il primo allenamento congiunto di questa quinta settimana di preparazione e sarà l'occasione utile per valutare la bontà del lavoro svolto in palestra a soli dodici giorni dal via.

Gli appassionati potranno seguire il match in diretta sulla pagina Facebook della società folignate.