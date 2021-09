Volley, Serie B Maschile: tutti gli appuntamenti della ErmGroup San Giustino

Da qualche giorno sono stati varati i calendari della Serie B di volley maschile. Per lasi configura un campionato complicato, ma che può riservare interessanti sorprese. Comincerà ad Orte, alle 17.30 di sabato 16 ottobre, la quarta avventura della squadra umbra, un momento che è a dir poco atteso. I biancazzurri sono inseriti nelche comprende squadre toscane, umbre e un paio dell’alto Lazio e, come previsto, fra poco più di un mese e mezzo – se non vi saranno sorprese – si potrà rispettare il canonico periodo di svolgimento. Esordio casalingo la domenica successiva, il 24 ottobre, contro la Sir Safety Monini Spoleto e la novità è che quest’anno l’orario di inizio delle partite alè anticipato di una ulteriore mezz’ora, per cui il via verrà dato alle 17.

Un solo doppio appuntamento esterno consecutivo (Prato e Santa Croce sull’Arno alla quinta e sesta giornata) e due giornate di fila in casa: la stessa al ritorno, preceduta dall’altra a cavallo fra la fine dell’andata e l’inizio del ritorno contro Pontedera e Orte. Nel settimo turno è infine prevista la sfida contro la Adp Iacact Perugia, avversaria ripescata al posto del Città di Castello. Ecco comunque nel dettaglio tutti gli incontri della ErmGroup. Ecco nel dettaglio il calendario che dovrà affrontare la squadra a partire dal prossimo mese:

I giornata (A. 16/10/21, ore 17.30 – R. 16/01/22, ore 17.30)

VOLLEY CLUB ORTE – ErmGroup San Giustino

II giornata (A. 24/10/21, ore 17.00 – R. 22/01/22, ore 18.00)

ErmGroup San Giustino – SIR SAFETY MONINI SPOLETO

III giornata (A. 30/10/21, ore 17.30 – R. 30/01/22, ore 17.00)

IMBALLPLAST ARNO CASTELFR. DI SOTTO – ErmGroup Sg

IV giornata (A. 7/11/21, ore 17.00 – R. 5/02/22, ore 17.00)

ErmGroup San Giustino – ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA

V giornata (A. 14/11/21, ore 17.30 – R. 13/02/22, ore 17.00)

VOLLEY PRATO – ErmGroup San Giustino

VI giornata (A. 20/11/21, ore 17.00 – R. 20/02/22, ore 17.00)

LUPI SANTA CROCE SULL’ARNO – ErmGroup San Giustino

VII giornata (A. 28/11/21, ore 17.00 – R. 26/02/22, ore 18.00)

ErmGroup San Giustino – ADP IACACT PERUGIA

VIII giornata (A. 4/12/21, ore 18.00 – R. 6/03/22, ore 17.00)

ITALCHIMICI INTERSISTEMI FOLIGNO – ErmGroup S. Giust.

IX giornata (A. 12/12/21, ore 17.00 – R. 12/03/22, ore 18.00

ErmGroup San Giustino – ROSSI ASCENSORI FOLIGNO

X giornata (A. 19/12/21, ore 17.00 – R. 20/03/22, ore 17.00)

INVICTA GROSSETO – ErmGroup San Giustino

XI giornata (9/01/22, ore 17.00 – R. 26/03/22, ore 21.00)

ErmGroup San Giustino – GRUPPO LUPI PONTEDERA