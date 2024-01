Serie A2 femminile, Tecnoteam Albese Volley - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia affronta l’ultima fatica della prima fase di campionato. Domenica 21 gennaio le Black Angels saranno in campo presso il Pala Francescucci di Casnate con Bernate (CO) per affrontare le padrone di casa della Tecnoteam Albese Volley Como. Le posizioni del girone A sono tutte definite ad eccezione del primo posto che vede le ragazze di coach Giovi “condannate” ancora a vincere visto che Busto Arsizio rimane sempre attaccata a due lunghezze di distanza. Anche le lombarde saranno impegnate in trasferta, a Messina. Dunque prosegue il duello a distanza tra le due formazioni. A raccontare il prossimo avversario delle Black Angels è direttamente la schiacciatrice numero 18 Dayana Kosareva:

“Loro sono una squadra temibile e meritevole di grande rispetto soprattutto quando giocano tra le mura di casa – afferma convinta la schiacciatrice italo russa – Non si raggiunge il quinto posto (e quindi la Pool promozione, ndr) a caso estromettendo Brescia. Nel girone di ritorno hanno fatto un grande salto di qualità sotto tutti i punti di vista e la qualità del loro gioco lo dimostra. Anche se per un brevissimo periodo, ho avuto il piacere di essere allenata dal loro allenatore, coach Chiappafreddo. Mi ha dato subito l’idea di essere un allenatore bravo e preparato e sicuramente è un valore aggiunto per la Tecnoteam. Da parte nostra però crediamo di preparare al meglio questa sfida. Vogliamo arrivare alla Pool promozione da prime, che alla fine è quel che meritiamo”.

Dunque fischio d’inizio alle ore 17.00. Albese è reduce da ben 6 vittorie consecutive e il morale è inevitabilmente alle stelle. L’ultimo successo delle comasche è arrivato a Bologna con il punteggio di 0 a 3. Quasi scontato dirlo, ma coach Giovi si affiderà allo starting six di sempre con Ricci e Montano in diagonale, Bartolini e Cogliandro al centro e Traballi e Kosareva in banda. A guidare la seconda linea sarà il libero e capitano Sirressi. Chiappafreddo risponderà con Nicolini al palleggio e Zatkovic opposto, Veneriano e Meli sotto rete e Longobardi e Bulaich a schiacciare. Il libero è Fiori.

DIRETTA VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Tecnoteam Albese Volley Como è stata affidata alla direzione della coppia formata da Gianmarco Lentini e Antonio Testa. Al referto elettronico ci sarà Edoardo Bagnati.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Tecnoteam Albese Volley Como: Nicolini – Zatkovic, Veneriano – Meli, Longobardi – Bulaich, Fiore (libero). All.: Chiappafreddo. Ass.: Cardinali

IL CALENDARIO DELLA POOL PROMOZIONE – Dopo che il quadro delle partecipanti alla Pool promozione si è completato nella scorsa giornata di campionato, la Lega Volley Femminile ha reso noto il calendario del torneo che vedrà la Bartoccini Fortinfissi Perugia impegnata a partire da domenica 28 gennaio fino a sabato 30 marzo. Il regolamento è semplice: le squadre si portano dietro i punti della prima fase e alla fine delle dieci giornate, la prima classificata è promossa direttamente in massima serie. La seconda, la terza, la quarta e la quinta si affrontano nei play-off con semifinale (2^ contro 5^, 3^ contro 4^) e finale al meglio delle 3 gare. Da qui uscirà il nome della seconda promossa in A1. Questo il calendario delle partite delle Black Angels:

1^ giornata, domenica 28 gennaio 2024

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Cbf Hr Macerata

2^ giornata, domenica 4 febbraio 2024

Ipag S.lle Ramonda Montecchio – Bartoccini Fortinfissi Perugia

3^ giornata, domenica 11 febbraio 2024

Bartoccini Fortinfissi Perugia – CremonaUfficio Esperia Cremona

4^ giornata, mercoledì 14 febbraio 2024

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Lpm Bam Mondovì

5^ giornata, domenica 25 febbraio 2024

Omag Mt San Giovanni in Marignano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

6^ giornata, domenica 3 marzo 2024

Cbf Hr Macerata – Bartoccini Fortinfissi Perugia

7^ giornata, domenica 10 marzo 2024

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Ipag S.lle Ramonda Montecchio

8^ giornata, domenica 17 marzo 2024

CremonaUfficio Esperia Cremona – Bartoccini Fortinfissi Perugia

9^ giornata, domenica 24 marzo 2024

Lpm Bam Mondovì – Bartoccini Fortinfissi Perugia

10^ giornata, sabato 30 marzo 2024

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Omag Mt San Giovanni in Marignano

Dayana Kosareva commenta così il calendario e le avversarie:

“Non importa con chi iniziamo, alla fine bisogna affrontarle tutte. Macerata è senza dubbio una grande squadra e partire con loro davanti al nostro pubblico è un grande stimolo. Soprattutto sarà bello affrontare squadre che non si conoscono o che quantomeno affrontiamo per la prima volta in stagione. Sono tutte formazioni particolarmente interessanti, ma noi dobbiamo continuare a lavorare così, preparando al meglio una gara per volta. Per quanto riguarda le avversarie affrontate nella prima fase, Busto a parte, sono rimasta impressionata da Talmassons, che meriterebbe una classifica migliore per le qualità che ha. Anche Messina è un’ottima squadra, ma nell’ultimo match contro noi forse non hanno mostrato la loro miglior versione. Su questo aspetto c’è sicuramente anche merito nostro. La nostra Ricci è una palleggiatrice di grande esperienza per la categoria e in questa partita c’è stato tanto del suo sacco. Ha assolutamente meritato di essere premiata come Mvp”.