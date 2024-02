Serie A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Ipag S.lle Ramonda Montecchio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La gioia per l’approdo nella finale di Coppa Italia Frecciarossa è stata presto messa da parte: la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna con la testa sulla Pool promozione. Domenica 4 febbraio le ragazze di coach Giovi, dopo il vincente esordio con Macerata dello scorso weekend, saranno di scena sul taraflex della Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Le venete, allenate da Eraldo Buonavita, sono reduci dal k.o. in quattro set a Messina e ricoprono attualmente l’ottava posizione della graduatoria con 35 punti, distanti ben 9 lunghezze da quel quinto posto che è l’ultimo utile per partecipare ai play-off. Sulla carta il pronostico non può che essere in favore della Bartoccini Fortinfissi, ma le perugine devono avere la capacità di rimanere sempre sul pezzo senza allentare la concentrazione. La centrale Asia Cogliandro, MVP della semifinale di Coppa Italia con Talmassons, racconta così il momento delle Black Angels:

“È stata una grande gioia approdare in finale di Coppa Italia. – dice la numero 13 di Perugia – Con Talmassons abbiamo fatto una bella prestazione, ma adesso dobbiamo essere brave a tornare con la stessa mentalità ad affrontare le prossime gare di Pool promozione. La Coppa Italia è una manifestazione di rilievo e sarà bello andare a Trieste per la finale (si giocherà il prossimo 18 febbraio, ndr), ma rimane pur sempre un’appendice rispetto al campionato che rimane il nostro obiettivo primario in quanto è da lì che passa la possibilità di andare in massima serie. Negli allenamenti stiamo dando sempre il massimo e acquisiamo sempre maggiore padronanza nei nostri mezzi. Andremo a Montecchio con la volontà di fare ancora bene e di riportare la vittoria”.

Sulle ultime prestazioni personali, particolarmente positive, Asia dà merito al gruppo:

“Il premio di MVP contro Talmassons? Fa sempre un gran piacere, ma se ho potuto esprimermi al meglio il merito è di tutta la squadra, a partire dalla ricezione fino al palleggio e a tutti gli altri fondamentali. Bisogna mettere insieme un po’ tutti gli aspetti per arrivare a prestazioni di alto livello”.

Coach Buonavita dovrebbe schierare la sua Montecchio con Carraro al palleggio, Mangani opposto, Botezat e Pandolfi al centro e Bellia e Arciprete in posto 4. Napodano è il libero. Giovi, nonostante l’impegno ravvicinato dopo la semifinale di Coppa di mercoledì, potrebbe affidarsi ancora al collaudato starting six che vede la presenza della diagonale Ricci – Montano, delle centrali Bartolini e Cogliandro e delle schiacciatrici Traballi e Kosareva. A guidare la seconda linea sarà sempre il capitano Sirressi. Appuntamento per le ore 17.00 al PalaFerroli di San Bonifacio (VR).

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione.

LE REPLICHE SU TRG MEDIA

Si ricorda che una sintesi del match tra Ipag S.lle Ramonda Montecchio e Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà trasmessa in replica su TRG Media (canale 13) lunedì 5 febbraio alle ore 21.45 e martedì 6 febbraio alle ore 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Il match è stato affidato alla direzione arbitrale della coppia formata da Antonio Giovanni Marigliano e Fabio Bassan. Al segnapunti elettronico ci sarà Alex Trevisi.

PROBABILI FORMAZIONI

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro – Mangani, Botezat – Pandolfi, Bellia – Arciprete, Napodano (L). All.: Buonavita. Ass.: Cella

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano – Fabio Bassan