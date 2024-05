Volley A1 femminile, Traballi sarà ancora un punto fermo della nuova Bartoccini Fortinfissi Perugia

E' stata uno dei punti di forza nel corso dell'ultima trionfale stagione e ora potrà misurarsi con il palcoscenico della serie A1, mai calcato prima in carriera. Come in cuor suo sperava.

Gaia Traballi continuerà a vestire almeno per il 2024/25 la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che non fa mistero di voler proseguire sulla strada della continuità in vista di un campionato che si preannuncia duro ma nello stesso tempo stimolante.

Andando a ripercorrere le tappe della sua esperienza nel mondo del volley si segnala per la schiacciatrice milanese un inizio con la pallavolo indoor risalente all’età di 6 anni. Gaia compie la trafila nel settore giovanile della Vero Volley per poi successivamente alternarsi con il beach volley. A 19 anni gioca in B1 con la maglia della Pro Patria, ma si sposta presto negli States dove gioca e studia grazie ad una borsa di studio. Dopo un anno a stelle e strisce, arriva la chiamata dalla nazionale azzurra di beach, con la quale milita per due anni a tempo pieno. Concluso questo percorso, ritorna all’indoor e lo fa arrivando per la prima volta nel capoluogo umbro, accasandosi tra le fila della Pallavolo Perugia. Qui ottiene la promozione in A2 nel secondo anno e disputa così per la prima volta in carriera la cadetteria, venendo guidata in panchina da Guido Marangi, attuale vice di coach Giovi. La squadra si trasferisce dalla palestra del “Capitini” al “Pellini”, ma sarà un anno sfortunato per Traballi, tra infortuni che la tengono quasi costantemente fuori e la retrocessione finale. Nelle ultime gare viene però notata dallo staff della Bartoccini Fortinfissi che, per una pronta risalita in massima serie, sceglie di affidarsi alle schiacciate di Gaia. La stagione 2023/2024 è un crescendo di prestazioni per Traballi che, insieme alla squadra, ottiene la promozione in A1 e la Coppa Italia di categoria.

Le prime impressioni

Non poteva che essere di grande entusiasmo la sua reazione dopo la notizia del rinnovo: "Quello della mia conferma era un discorso del quale avevo già parlato da tempo con la società. Quando l’anno scorso sono arrivata alla Bartoccini Fortinfissi, avevo sì l’obiettivo di conquistare la promozione e la Coppa Italia, ma non nascondo che avevo già l’idea di poter affrontare l’A1 con questa maglia. Ci sono riuscita e sono felicissima, realizzo un sogno che avevo molto a cuore. Sono felice di potermi misurare in questo campionato".

Si può dire dunque che il capoluogo sia una meta abituale per Gaia: "Ormai Perugia è una seconda casa per me, forse qualcosa anche più. Sarà il quinto anno in questa fantastica città. Qui ormai ho le mie amicizie e si svolge gran parte della mia vita. Sono contenta di rimanerci ancora".

Per la schiacciatrice potrebbe trattarsi di una sorta di salto nel buio ma lo spavento non abita certo in lei: "Abbiamo parlato di questa cosa con lo staff. È chiaro che il primo pensiero è quello della salvezza, ma non voglio nemmeno scendere in campo col pensiero e l’ansia che dobbiamo centrare la terzultima posizione e chiudere i giochi lì. C’è voglia di lottare in ogni partita e di giocarcela con tutte le squadre. Ovviamente i club che hanno un budget altissimo sono fuori portata, ma per il resto penso che possiamo lottare con tutte. Penso al percorso che ha fatto Roma nell’ultima annata… Possiamo essere una bella sorpresa".

Infine l'estate potrebbe riservare una tappa alternativa: "Quest’anno non so se il torneo di beach organizzato dalla Lega Volley si farà (Traballi è campione in carica del torneo, ndr). Sto aspettando notizie a riguardo. Chiaro che se si dovesse fare voglio partecipare, penso sia una bellissima manifestazione".