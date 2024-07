Volley A1 femminile, Fortinfissi non sarà più title sponsor della Bartoccini

Ancora novità in casa Black Angels Perugia Volley SD a RL. Fortinfissi non sarà più ‘title sponsor’ della squadra nella stagione 2024/2025. Si chiude quindi un ciclo di 5 anni avviato con la prima partecipazione in massima serie del club nel 2019. Un percorso, quello fatto assieme al marchio Fortinfissi, di grande crescita e di soddisfazioni reciproche. In questo quinquennio il sodalizio del Presidente Antonio Bartoccini ha raggiunto traguardi importanti come tre salvezze in A1 ed una partecipazione ai play-off di massima serie con Davide Mazzanti in panchina. Un’unione, quella tra Black Angels Perugia Volley e Fortinfissi, che non è stata scalfita nemmeno dalla retrocessione del 2023, ma che è proseguita con ancora maggiore forza culminando con una pronta risalita nel massimo campionato nazionale con tanto di conquista della Coppa Italia. La società Lamaciste S.p.a., azienda proprietaria del marchio Fortinfissi, ringrazia il club presieduto da Antonio Bartoccini per il lungo cammino sportivo vissuto fianco a fianco e augura le migliori fortune in vista della prossima annata.