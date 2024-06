Volley A1 femminile, la schiacciatrice della Bartoccini Gardini va in nazionale

Beatrice Gardini si veste d'azzurro. La schiacciatrice, tornata alla Bartoccini Fortinfissi Perugia dopo la stagione di Vallefoglia, dovrà rispondere alla chiamata della nazionale Under 22 in vista dell'Europeo di Categoria che si disputerà, a partire dal 1° luglio, ovvero lunedì prossimo, in Puglia, precisamente a Lecce e Copertino.

Le azzurre - si legge nella nota della federvolley -attualmente in collegiale al Centro Pavesi FIPAV di Milano, partiranno alla volta della Puglia venerdì 28 giugno e giocheranno contro la Lettonia il match d’esordio al Palazzetto dello Sport di Lecce.

L'Italia, inserita nella Pool I, giocherà poi contro Ucraina ed Turchia. Nell’altro girone, invece, scenderanno in campo a Copertino (LE) le nazionali di Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Serbia.

I complimenti del club

Così le Black Angels si complimentano con la giocatrice sui social:

"Congratulazioni alla nostra Beatrice Gardini per la convocazione ai Campionati Europei di Under 22 in programma dal primo luglio a Lecce e Copertino

In bocca al lupo Bea".

La lista completa delle convocate

Nausica Acciarri, Manuela Ribechi, Eniola Anna Adelusi, Virginia Adriano, Valentina Bartolucci, Sara Belli, Veronica Costantini, Katja Eckl, Eze Chidera Blessing, Beatrice Gardini, Dominika Giuliani, Giulia Marconato, Stella Nervini , Sofia Valoppi.