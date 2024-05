Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi mette a segno il colpaccio: da Pinerolo arriva Ungureanu

Non è un mistero che la dirigenza le stesse facendo una corte spietata, ma il lungo inseguimento è finalmente andato a buon fine. Vestirà la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia, tornata in A1 dopo un solo anno di purgatorio, Adelina Ungureanu, grande protagonista della stagione della Wash4Green Pinerolo prima che un brutto infortunio al ginocchio la costringesse a stare a guardare da fine gennaio a questa parte.

La società perugina, che punta ad una salvezza decisamente meno sofferta rispetto a quelle degli anni passati, constatato il pieno recupero dell'atleta, ha deciso di puntare sulle doti della schiacciatrice rumena classe 2000, che giunge dunque all'ombra della fontana maggiore dopo le due annate trascorse in Piemonte, l'ultima delle quali terminata con la partecipazione alla Coppa Italia e soprattutto con il sesto posto in campionato.

A dare conferma, in attesa del comunicato ufficiale, un video postato sugli account social del club presieduto da Antonio Bartoccini, che ritrae la giocatrice nel momento in cui fa l'ingresso al PalaBarton incognito per poi mostrare la sua identità e affermare semplicemente: "Perugia ho scelto te".

Le Black Angels si assicurano dunque un rinforzo importante che se in piena efficienza fisica può dare loro una grande mano per il raggiungimento dell'obbiettivo finale. Infine quello di Adelina è il secondo arrivo dopo quello della centrale tedesca Cekulaev.