Serie A1 donne, la Bartoccini si appresta ad affrontare il Torneo di Gubbio

Si avvicina sempre di più l'inizio del campionato e la Bartoccini Fortinfissi Perugia si appresta ad affrontare quella che sarà la sesta settimana di preparazione. Due sono gli appuntamenti clou: il primo è l'allenamento congiunto con Acqua & Sapone Roma, che verrà svolto direttamente nella capitale, mentre nel fine settimana sarà la volta del Torneo di Gubbio, denominato "Spirito di Squadra", vero antipasto di quelli che saranno gli impegni che verranno. Si inizierà sabato pomeriggio alle ore 17:30 presso la palestra polivalente della città dei ceri e questa volta sul regolare svolgimento dell'evento, saltato lo scorso anno a causa della pandemia, non vi sono più dubbi. Coach Luca Cristofani avrà dunque a disposizione dei test attendibili per verificare lo stato di salute del suo gruppo.

Ecco a tal proposito le parole di Irma Sirresi, che ha parlato ai canali ufficiali della società: "Veniamo da una settimana molto intensa, abbiamo fatto molte amichevoli e stiamo dando tanto anche in sala pesi. Mi è piaciuto molto disputare anche l'allenamento congiunto di sabato con Vallefoglia, siamo riuscite a dare molto ritmo ed abbiamo fatto vedere il nostro gioco, il sistema in generale sta venendo fuori piano piano, ero molto emozionata perché di fatto è stato il primo confronto al PalaBarton. Ancora dobbiamo lavorare molto dal punto di vista del feeling visto che Bongaerts non è molto che si allena con noi ma abbiamo il tempo necessario a migliorare anche in quell'aspetto, sicuramente arriveremo cariche e pronte alla prima di campionato".