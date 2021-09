Serie A1 donne, parla coach Cristofani: "Contro Roma sarà una partita equlibrata"

Dopo l'allenamento congiunto di due giorni fa in terra capitolina per la Bartoccini Fortinfissi Perugia arriva l'ora di iniziare a fare sul serio. Domani le magliette nere esordiranno nel torneo "Spirito di Squadra", che tornerà a disputarsi a Gubbio dopo l'anno di stop imposto dalla pandemia di Covid 19, contro l'Acqua & Sapone Roma e sarà per loro un'ottima occasione per verificare lo stato di forma delle ragazze, che si apprestano, lo ricordiamo, ad affrontare il terzo campionato consecutuvo di serie A1. La partita sarà visibile sull'app di Arancia Live.

Havelkova e compagne saranno dunque chiamate a confermare i progressi fatti registrare non più tardi di quarantotto ore fa a Roma, dove sono riuscite ad imporsi per tre set ad uno (19-25, 25-21, 23-25,11-15 i parziali), fornendo indicazioni positive a coach Luca Cristofani sul livello di preparazione delle ragazze.

Proprio il tecnico delle perugine esterna le proprie sensazioni alla vigilia di un test molto attendibile: "In questo periodo stiamo percorrendo una linea di confine, da un lato abbiamo la necessita di gestire la forma fisica delle ragazze che in in questo momento sono sotto preparazione e quindi stanno dando molto dal punto di vista fisico, dall'altra parte c'è la necessità di acquisire quei sistemi di gioco necessari per l'avvio del campionato, ovviamente dobbiamo considerare che Bongaerts ha fatto solo sette allenamenti con il resto del gruppo e quindi c'è ancora molto lavoro da fare ma sono onestamente sorpreso dal punto in cui siamo, questo dimostra le sue grandi capacità, di questo sono contento ma siamo lontani da quello che dovrà essere, per fortuna c'è ancora del tempo per lavorare". Sull'avversario: "Giocheremo contro un'ottima squadra, sarà una gara equilibrata come credo avverrà con tutte le avversarie di questa stagione, almeno quelle che saranno dalla sesta posizione in giù".