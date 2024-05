Serie A1 femminile, Bartolini sarà la nuova bandiera della Bartoccini Fortinfissi Perugia

Ha scontato il purgatorio in serie A2 contribuendo all'immediata e portentosa risalita, con la ciliegina della Coppa Italia e ora può incassare una meritata riconferma.

Benedetta Bartolini, per la terza stagione consecutiva, vestirà la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia, assurgendo al ruolo di bandiera proprio per il contributo dato dal 2022 ad oggi.

Dopo le varie Sirressi, Cogliandro e Ricci tocca dunque alla centrale di Cecina rappresentare una sorta di trait d'union con il recente passato, rinnovando il suo impegno con le Black Angels almeno per un altro anno.

Ripercorrendo la sua carriera Benedetta è un prodotto del settore giovanile di Volleyrò. Con la formazione romana ha infatti militato in B1 dal 2014 al 2017 per poi passare in A2 con la Golem Olbia nella stagione 2017/2018. Nelle successive due annate veste la divisa della Ipag S.lle Ramonda Montecchio, mentre nel 2021 arriva il grande salto in A1 con la Savino Del Bene Scandicci. Nel 2022 ecco che Bartolini approda a Pian di Massiano, dove vive però una stagione particolarmente difficile, non solo a causa dei risultati negativi della squadra perugina, ma soprattutto per un pesante infortunio al ginocchio. Nonostante la retrocessione in A2 della Bartoccini Fortinfissi, Benedetta vuole fortemente restare per dimostrare il suo valore. Sarà l’unica a rimanere a Perugia di quel roster. Risultato? Immediato ritorno in massima serie e conquista della Coppa Italia di A2 in una stagione vissuta da grande protagonista. Ed ora la numero 11 della formazione di coach Giovi è pronta a vivere il terzo anno nel capoluogo umbro.

Le prime impressioni

"Sono ovviamente felicissima del fatto che il club abbia voluto continuare a puntare su di me – dice la centrale –. Sono contenta di rimanere ancora a Perugia. Qui ho vissuto un primo anno difficile, poi però è arrivata la stagione del riscatto. La prossima, continuando su questa crescita positiva, spero possa essere una stagione di conferma e miglioramento".

Ecco cosa ci si aspetta dal ritorno in A1: "Ripartiremo con una buona base del roster dell’anno scorso e questo è importante, perché dovremo aiutare le nuove ragazze a fare gruppo nella maniera più veloce possibile. Alcune delle nuove compagne non le conosco, ma tutti me ne hanno parlato molto bene. Ho avuto invece modo di conoscere Adelina (Ungureanu, ndr). È una ragazza d’oro e soprattutto ho già passato quello che lei sta passando ora. Il suo infortunio al ginocchio è molto simile a quello che ho subito io e ho voluto subito parlarci per cercare di stimolarla nel suo percorso di recupero".

Chiusura con l'obbiettivo finale: "Non mi piace parlare solo di salvezza, noi vogliamo battagliare in ogni partita cercando di dare fastidio a tutti, anche alle big del campionato. Non voglio dichiarare obiettivi palesemente troppo ambiziosi, ma non voglio nemmeno sminuire troppo la squadra parlando di una semplice salvezza. L’A1 è molto difficile, ma abbiamo le carte in regola per fare un buon campionato".